Создана российская антидроновая защита КОЗ-У-Ш

Кадр: Amast Power Lines (Амаст Пауэр Лайнс) / YouTube
Кадр: Amast Power Lines (Амаст Пауэр Лайнс) / YouTube.

Компания Amast Power Lines создала антидроновую конструкцию КОЗ-У-Ш

Российская компания Amast Power Lines создала антидроновую универсальную опорную конструкцию КОЗ-У-Ш, предназначенную для защиты от атак беспилотных летательных аппаратов массой не более 200 килограммов. Об этом сообщает ТАСС.

Разработка позволит обеспечить защиту резервуаров объемом от 400 до 50000 кубических метров. «Нами уже реализовано порядка 150 таких отдельно стоящих конструкций. Был успешный опыт промышленной эксплуатации при атаках беспилотников», — сказал руководитель проектов компании Иван Ключников.

По его словам, КОЗ-У-Ш формируется из сетки вертикальных тросов, поверх которых укладывается габионная сетка. «Конструкция сверху напоминает по форме батут», — сказал специалист.

В мае 2024-го РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщило, что россиянам могут предоставить модульные мобильные убежища, предназначенные, в частности, для защиты от ядерного оружия.

В январе того же года ТАСС со ссылкой на директора компании-разработчика «Доргеотех» Алексея Девятилова сообщил, что созданные для использования в зоне специальной военной операции бункеры-укрытия, предназначенные для защиты личного состава Вооруженных сил России от поражения осколочно-фугасными снарядами, пройдут государственные испытания.

