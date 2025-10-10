Россия и Индия провели тренировки в рамках учений "Индра-2025"

Российские и индийские военные провели занятия в рамках учений "Индра-2025"

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российские и индийские военнослужащие провели практические занятия на полигоне в Индии в рамках совместного учения "Индра-2025", сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках российско-индийского учения "Индра-2025" на полигоне "Махаджан" в индийском штате Раджастхан с участниками учения проведены практические занятия по преодолению полосы препятствий и армейской тактической стрельбе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что занятия проходили в характерных для Раджастхана условиях высоких температур. Военнослужащие выполнили боевые стрельбы лежа и сидя из-за укрытий со сменой огневых позиций. Стреляли по динамическим мишеням, которые имитировали условного противника и могли фиксировать попадания в реальном времени.

Также военнослужащие преодолели более 10 препятствий штурмовой полосы. В ходе занятия индийские военнослужащие продемонстрировали технику преодоления наиболее сложных участков полосы, отметили в российском ведомстве.

"Проведенные тренировки позволили российским военнослужащим не только отработать специальные навыки в сложных климатических условиях, но и обменяться опытом с индийскими партнерами", - указали в Минобороны РФ.

Совместное российско-индийское учение "Индра-2025" продлится до 15 октября текущего года. Его основная цель - отработка взаимодействия подразделений двух стран в борьбе с международным терроризмом, включая совершенствование тактики ведения контртеррористических операций. Особое внимание будет уделено повышению оперативной совместимости подразделений и обмену лучшими практиками ведения боевых действий в современных условиях.

От российской стороны в учении принимают участие военнослужащие Восточного военного округа.