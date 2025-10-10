ВМС Филиппин планируют покупку трех эсминцев класса "Абукума"

ЦАМТО, 9 октября. ВМС Филиппин намерены приобрести три из шести состоящих на вооружении Морских сил самообороны Японии эсминцев класса "Абукума" для повышения боевых возможностей флота на фоне растущей напряженности в отношениях с Китаем.

По информации The Defense Post, намерения ВМС Филиппин соответствуют планам Японии, предусматривающим передачу союзным странам эксплуатирующихся более 30 лет кораблей, которые должны быть выведены из боевого состава флота в 2027 году.

Как заявил командующий ВМС Филиппин Хосе Мария Амбросио Эспелета на слушаниях по бюджету, на текущий момент передача окончательно не согласована, поскольку, по сообщениям, Вьетнам и Индонезия также проявляют интерес к покупке этих кораблей.

Как предполагается, системы вооружения кораблей будут демонтированы в соответствии с принятыми Токио "тремя принципами передачи продукции оборонного назначения и технологий", ограничивающими экспорт вооружений.

Япония является одним из основных партнеров Филиппин в сфере обороны, предоставляя военную помощь для усиления боевых возможностей ВС страны.

Как сообщал ЦАМТО, в июле стало известно о ведущихся Японией и Филиппинами переговорах о поставке филиппинскому флоту фрегатов класса "Абукума" из состава Морских сил самообороны Японии. По данным СМИ, министры обороны двух стран достигли принципиальной договоренности о передаче кораблей во время встречи в Сингапуре в начале июня. Представители ВМС Филиппин планировали провести инспекцию кораблей летом.

Тогда министр обороны Филиппин Жилберто Теодоро-младший заявил, что поставка будет зависеть от того, насколько хорошо корабли будут интегрированы в состав флота, а также от затрат на их перевооружение и оснащение средствами связи. На текущий момент оценка состояния кораблей завершена, и командование ВМС представило свои рекомендации.

Эсминцы класса "Абукума" предназначены для борьбы с подводными лодками и надводными кораблями. Длина корабля составляет 109 м, водоизмещение – 2000 т. Он может развивать скорость до 27 узлов. В состав вооружения могут войти противокорабельные и противолодочные ракеты, торпеды, 76-мм АУ и 20-мм ЗАК.