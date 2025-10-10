Войти
ЦАМТО

ВМС Филиппин планируют покупку трех эсминцев класса "Абукума"

281
0
0
DE-229 Abukuma
DE-229 Abukuma.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 9 октября. ВМС Филиппин намерены приобрести три из шести состоящих на вооружении Морских сил самообороны Японии эсминцев класса "Абукума" для повышения боевых возможностей флота на фоне растущей напряженности в отношениях с Китаем.

По информации The Defense Post, намерения ВМС Филиппин соответствуют планам Японии, предусматривающим передачу союзным странам эксплуатирующихся более 30 лет кораблей, которые должны быть выведены из боевого состава флота в 2027 году.

Как заявил командующий ВМС Филиппин Хосе Мария Амбросио Эспелета на слушаниях по бюджету, на текущий момент передача окончательно не согласована, поскольку, по сообщениям, Вьетнам и Индонезия также проявляют интерес к покупке этих кораблей.

Как предполагается, системы вооружения кораблей будут демонтированы в соответствии с принятыми Токио "тремя принципами передачи продукции оборонного назначения и технологий", ограничивающими экспорт вооружений.

Япония является одним из основных партнеров Филиппин в сфере обороны, предоставляя военную помощь для усиления боевых возможностей ВС страны.

Как сообщал ЦАМТО, в июле стало известно о ведущихся Японией и Филиппинами переговорах о поставке филиппинскому флоту фрегатов класса "Абукума" из состава Морских сил самообороны Японии. По данным СМИ, министры обороны двух стран достигли принципиальной договоренности о передаче кораблей во время встречи в Сингапуре в начале июня. Представители ВМС Филиппин планировали провести инспекцию кораблей летом.

Тогда министр обороны Филиппин Жилберто Теодоро-младший заявил, что поставка будет зависеть от того, насколько хорошо корабли будут интегрированы в состав флота, а также от затрат на их перевооружение и оснащение средствами связи. На текущий момент оценка состояния кораблей завершена, и командование ВМС представило свои рекомендации.

Эсминцы класса "Абукума" предназначены для борьбы с подводными лодками и надводными кораблями. Длина корабля составляет 109 м, водоизмещение – 2000 т. Он может развивать скорость до 27 узлов. В состав вооружения могут войти противокорабельные и противолодочные ракеты, торпеды, 76-мм АУ и 20-мм ЗАК.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Индонезия
Китай
Сингапуp
Филиппины
Япония
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.10 06:52
Комментарий к "Patriot назвали позором США"
  • 10.10 05:46
  • 0
Комментарий к ""Теперь без защиты". Пентагон признал критическое отставание от России"
  • 10.10 05:32
  • 10779
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.10 04:54
  • 0
К вопросу о возможных действиях русских в случае реальной эскалации до войны
  • 10.10 04:00
  • 1
Я — министр иностранных дел Польши. И вот как нужно вести переговоры с Путиным (The New York Times, США)
  • 10.10 02:26
  • 0
Ответ на "Убийцей крылатых ракет "Томагавк" является 2С38 "Деривация-ПВО""
  • 10.10 01:19
  • 1
Лавров призвал пересмотреть функционал российских сил в Сирии
  • 09.10 22:16
  • 2
Стало известно о способе России «приставить пистолет к жирной заднице США»
  • 09.10 18:46
  • 1
Убийцей крылатых ракет "Томагавк" является 2С38 "Деривация-ПВО"
  • 09.10 16:30
  • 0
Манипуляция угрозой
  • 09.10 16:13
  • 8
Для защиты заводов по переработке нефти развернули передвижные группы ПВО
  • 09.10 14:23
  • 1
Мадуро подписал ратифицированный ранее договор о партнёрстве с Россией
  • 09.10 12:10
  • 0
Литва под прицелом
  • 09.10 07:02
  • 0
Ответ на "В США заявили о «слабости» ПВО России перед дронами ВСУ. И предсказали, что изменят ракеты Tomahawk"
  • 08.10 18:09
  • 0
Комментарий к ""Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?"