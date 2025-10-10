Войти
НАТО обдумывает вооруженный ответ на гибридную войну Владимира Путина (Financial Times, Великобритания)

Военная машина НАТО с беспилотником на крыше во время военных учений на полигоне в Пабраде, в 60 км к северу от столицы Литвы Вильнюса в 2023 году
Военная машина НАТО с беспилотником на крыше во время военных учений на полигоне в Пабраде, в 60 км к северу от столицы Литвы Вильнюса в 2023 году.
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

FT: опосредованной войны с Россией НАТО показалось мало, хотят настоящей

НАТО задумалась о том, чтобы смягчить ограничения и разрешить своим пилотам открывать огонь по российским самолетам, пишет FT. Политики ЕС продолжают огульно обвинять во всем Россию, так и не приведя весомых доводов о нарушении ею воздушного пространства европейских стран.

Генри Фой

Союзники по НАТО обсуждают более решительный ответ на все более провокационные действия Владимира Путина — в том числе разместить вооруженные беспилотники вдоль границы с Россией и ослабить действующие ограничения для пилотов, чтобы они могли открывать огонь по российским самолетам.

По словам четырех осведомленных чиновников НАТО, переговоры призваны повысить издержки гибридной войны для Москвы и разработать четкие контрмеры после серии нарушений воздушного пространства российскими беспилотниками и истребителями (до сих пор ни одна из стран не представила доказательств, что это были именно российские БПЛА, а Эстония — данных объективного контроля о нарушении ее воздушного пространства российскими МиГами. — Прим. ИноСМИ).

Инициаторами выступили граничащие с Россией прифронтовые государства при поддержке Франции и Великобритании. С тех пор к дискуссии присоединились другие члены альянса из 32 стран.

В частности, было предложено вооружить разведывательные беспилотники, ныне использующиеся для сбора данных о российской военной деятельности, и упростить правила перехвата пилотам, патрулирующим восточную границу, для устранения российских угроз. Еще один вариант — провести учения НАТО на границе с Россией, особенно на более отдаленных и менее охраняемых ее участках.

Дональд Трамп в прошлом месяце заявил, что НАТО должна открывать огонь по российским самолетам-нарушителям (папа разрешил?! – Прим. ИноСМИ).

Заявления президента США прозвучали после серии российских провокаций, включая первую прямую конфронтацию между самолетами НАТО и российскими беспилотниками с начала спецоперации на Украине в 2022 году. Вскоре после стычки в воздушном пространстве Польши российские беспилотники также вторглись на территорию Румынии, а истребители МиГ — в воздушное пространство Эстонии.

Тем временем десятки неопознанных беспилотников вызвали массовые сбои в работе аэропортов Бельгии, Дании и Германии, и некоторые официальные лица увязали их с гибридной войной Москвы, которая включает в себя кибератаки и попытки саботажа.

Посол США при НАТО Мэтью Уиттакер заявил на прошлой неделе, что он работает с союзниками “каждый божий день”, чтобы обеспечить “лучшие варианты в асимметричной и гибридной войне”. Он подчеркнул, что крайне важно “убедиться, что у нас достаточно ступеней на лестнице эскалации”.

Двое официальных лиц НАТО назвали одним из самых насущных вопросов упорядочение правил ведения боевых действий на восточном фланге. Некоторые страны требуют, чтобы летчики-истребители непосредственно перед боем подтверждали угрозу зрительно, тогда как другие разрешают открывать огонь на основе данных радара или предполагаемой опасности на основе направления или скорости вражеского объекта.

В НАТО на запрос о комментариях не ответили.

По словам двух официальных лиц, переговоры начались в небольшой группе государств, непосредственно затронутых конфликтом, но с некоторых пор переросли в более обширную дискуссию, поскольку другие столицы союзников также осознают масштабную угрозу, исходящую от Москвы и ее кампании по дестабилизации.

По словам одного из чиновников, некоторые столицы также требуют от НАТО более решительной позиции в качестве сдерживания. Другие же союзники ратуют за более консервативный подход, учитывая риски прямой конфронтации с ядерной Россией.

“По этим вопросам ведутся активные дискуссии, как лучше и эффективнее отреагировать на действия России”, — сказал один дипломат НАТО, предупредив, что переговоры все еще находятся на начальной стадии.

В прошлом месяце НАТО дважды проводила экстренные переговоры — после инцидентов в Польше и Эстонии — и запустила миссию “Восточный страж” по укреплению противовоздушной обороны прифронтовых государств.

Все четыре чиновника предупредили, что не предусмотрено ни четких временных рамок, ни обязательств по согласованию каких-либо изменений — и о них в любом случае не может быть объявлено во всеуслышание.

Обсуждения в НАТО совпали с тем, что ЕС готовится предпринять собственные шаги в ответ на российские провокации.

В частности, блок планирует ограничить поездки по Европе российских дипломатов, которых спецслужбы подозревают в работе с агентурой и организации диверсий за пределами стран, где они официально работают, а также задействовать финансирование ЕС для создания систем защиты от беспилотников.

“Идет преднамеренная и целенаправленная кампания в серой зоне против Европы. И Европа обязана отреагировать”, — заявила в среду председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

“Россия хочет посеять раскол. Мы должны ответить единством, — заявила она Европейскому парламенту. — Мы должны не только реагировать, но и сдерживать. Потому что если мы промедлим с действиями, серая зона будет неуклонно расширяться”.

Страны
Бельгия
Великобритания
Германия
Дания
Польша
Россия
Румыния
США
Украина
Франция
Эстония
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
БПЛА
Военные учения
Евросоюз
Ядерный щит
