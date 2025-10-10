Моди заявил, что Индия поддерживает дипломатическое решение конфликта на Украине

Об этом индийский премьер сказал на встрече с британским коллегой Киром Стармером

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил британскому коллеге Киру Стармеру позицию своей страны по Украине, согласно которой Нью-Дели поддерживает все усилия по урегулированию конфликта путем дипломатии и диалога.

"На сегодняшней встрече мы обменялись мнениями по Индо-Тихоокеанскому региону, миру и стабильности в Западной Азии и продолжающемуся конфликту на Украине. Что касается конфликта на Украине и в секторе Газа, Индия поддерживает все усилия по восстановлению мира посредством диалога и дипломатии", - сказал Моди в заявлении для прессы по итогам переговоров с британским премьером.

Стармер находится с первым на посту главы британского кабмина визитом в южноазиатской республике. Его сопровождает делегация в составе более 120 человек. Встреча с Моди прошла в индийском мегаполисе Мумбаи, где глава правительства южноазиатской республики открыл в среду новый аэропорт Нави-Мумбаи.