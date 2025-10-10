Войти
ТАСС

Моди заявил, что Индия поддерживает дипломатическое решение конфликта на Украине

263
0
0
Премьер-министр Индии Нарендра Моди Алексей Дружинин/ ТАСС
Премьер-министр Индии Нарендра Моди Алексей Дружинин/ ТАСС.
Источник изображения: © Алексей Дружинин/ ТАСС

Об этом индийский премьер сказал на встрече с британским коллегой Киром Стармером

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил британскому коллеге Киру Стармеру позицию своей страны по Украине, согласно которой Нью-Дели поддерживает все усилия по урегулированию конфликта путем дипломатии и диалога.

"На сегодняшней встрече мы обменялись мнениями по Индо-Тихоокеанскому региону, миру и стабильности в Западной Азии и продолжающемуся конфликту на Украине. Что касается конфликта на Украине и в секторе Газа, Индия поддерживает все усилия по восстановлению мира посредством диалога и дипломатии", - сказал Моди в заявлении для прессы по итогам переговоров с британским премьером.

Стармер находится с первым на посту главы британского кабмина визитом в южноазиатской республике. Его сопровождает делегация в составе более 120 человек. Встреча с Моди прошла в индийском мегаполисе Мумбаи, где глава правительства южноазиатской республики открыл в среду новый аэропорт Нави-Мумбаи. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.10 06:52
Комментарий к "Patriot назвали позором США"
  • 10.10 05:46
  • 0
Комментарий к ""Теперь без защиты". Пентагон признал критическое отставание от России"
  • 10.10 05:32
  • 10779
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.10 04:54
  • 0
К вопросу о возможных действиях русских в случае реальной эскалации до войны
  • 10.10 04:00
  • 1
Я — министр иностранных дел Польши. И вот как нужно вести переговоры с Путиным (The New York Times, США)
  • 10.10 02:26
  • 0
Ответ на "Убийцей крылатых ракет "Томагавк" является 2С38 "Деривация-ПВО""
  • 10.10 01:19
  • 1
Лавров призвал пересмотреть функционал российских сил в Сирии
  • 09.10 22:16
  • 2
Стало известно о способе России «приставить пистолет к жирной заднице США»
  • 09.10 18:46
  • 1
Убийцей крылатых ракет "Томагавк" является 2С38 "Деривация-ПВО"
  • 09.10 16:30
  • 0
Манипуляция угрозой
  • 09.10 16:13
  • 8
Для защиты заводов по переработке нефти развернули передвижные группы ПВО
  • 09.10 14:23
  • 1
Мадуро подписал ратифицированный ранее договор о партнёрстве с Россией
  • 09.10 12:10
  • 0
Литва под прицелом
  • 09.10 07:02
  • 0
Ответ на "В США заявили о «слабости» ПВО России перед дронами ВСУ. И предсказали, что изменят ракеты Tomahawk"
  • 08.10 18:09
  • 0
Комментарий к ""Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?"