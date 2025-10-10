"Битва за ключевые узлы". Что готовит российская армия в зоне СВО

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Андрей Коц. В зоне боевых действий полным ходом идет осенняя кампания. Российская армия старается закрепить успех, достигнутый летом, и продолжает наступление даже в условиях распутицы и дождей. ВСУ практически везде сидят в глухой обороне. О том, как разворачиваются события, — в материале РИА Новости.

Ликвидировали котел

Наиболее горячее направление — по-прежнему Донецкое. Группировки "Юг" и "Центр" вбили клин между оборонительными линиями ВСУ под Покровском (Красноармейском) и Константиновкой. Российское командование давно отказалось от лобовых штурмов и делает ставку на изоляцию населенных пунктов: отрезать от снабжения и связи, чтобы взять измором или принудить гарнизон к паническому бегству.

Мужчина на улице Покровска (Красноармейска) Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

В последние дни наибольшие успехи — под Константиновкой. Подразделения группировки "Юг" ликвидировали котел южнее Клебан-Быкского водохранилища. Его крышка захлопнулась в конце августа, когда освободили сам Клебан-Бык. В окружение попали два мотопехотных батальона. Полностью отрезанные от снабжения, они оказались прижатыми к водохранилищу. Их уничтожение было лишь вопросом времени.

Теперь российские войска получили возможность сосредоточиться на Константиновке. Город уже простреливается насквозь из села Клебан-Бык, находящегося на возвышенности.

Российские военнослужащие Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Под прикрытием артиллерии и дронов штурмовым подразделениям предстоит обойти водохранилище и приблизиться к Константиновке с юга. Одновременно на город давят с запада — со стороны Степановки, а также с востока — от Часова Яра. Осталось перерезать трассу Н-20 на Дружковку. Когда это произойдет, образуется новый котел.

Практически в окружении Покровск (Красноармейск, довоенное население — 80 тысяч) и соседний Мирноград (55 тысяч). Эту агломерацию охватили с юга, востока и севера. Логистику гарнизона поддерживает лишь шоссе Е-50 на Павлоград. Севернее Покровска части и соединения группировки "Север" продолжают наступать на Доброполье. Восточнее не прекращаются ожесточенные бои за треугольник Попов Яр — Полтавка — Русин Яр.

На Красный Лиман

Есть прогресс и на севере ДНР. В конце сентября подразделения группировки "Запад" заняли Кировск в Бахмутском районе. Отсюда до Красного Лимана (довоенное население — 20 тысяч) — всего восемь километров по прямой, без каких бы то ни было населенных пунктов. К городу пробиваются и с севера — от Дерилово и Шандриголово. Освобождение Красного Лимана необходимо для наступления на Славянск с северо-востока.

Северское направление долго было статичным. Теперь же Минобороны отчиталось о полной зачистке Серебрянского лесничества и Кузьминовки на трассе Т-0513 в шести километрах от города. После его освобождения российский контроль над границей между ДНР и ЛНР восстановится.

На западе ДНР продолжается расширение плацдарма в Днепропетровской области — группировка "Восток" контролирует там уже 16 населенных пунктов. В перспективе отсюда можно двинуться на Гуляйполе в обход основных линий обороны ВСУ. Контроль над этим городом позволит выйти в тыл противнику, обороняющему Орехов.

Буферная зона

Интенсивность боев в Сумской области несколько снизилась. Группировка "Север" занимает позиции по линии Кондратовка — Андреевка — Алексеевка — Новониколаевка — Яблоновка — Локня. ВСУ пытаются контратаковать, нанося удары по западному флангу российских войск. Но отбить Кондратовку и Андреевку так и не смогли. Бои приобрели позиционный характер.

Тем не менее Юнаковку освободили. Это село в 20 километрах от Сум было главным перевалочным пунктом для подразделений ВСУ, атаковавших Курскую область прошлым летом. К тому же находится на господствующей высоте, откуда областной центр простреливается ствольной артиллерией. Если командование примет решение о наступлении, Юнаковка послужит главным плацдармом.

Впрочем, не исключено, что продвижение вглубь Сумской области не планируется. Вероятно, смысл в том, чтобы удерживать занятые позиции и тем самым не допустить повторного вторжения в Курскую область. О создании буферной зоны неоднократно говорил Владимир Путин.

Битва за Купянск

В Харьковской области не прекращаются ожесточенные бои за Купянск. Части и соединения "Запада" заблокировали крупную группировку противника с севера и запада. С востока вэсэушники прижаты к реке Оскол. У них остались только две дороги в тыл: юго-западная Р-07 на Харьков и южная Р-79 — на Осиновку и Пристен.

Украинские военные в Харьковской области Источник изображения: © AP Photo / Kostiantyn Liberov

Как ранее сообщало Минобороны, более половины зданий Купянска перешло под контроль российских войск. Продвигаться вперед непросто. В Купянске воюет опытный и идеологически мотивированный противник — националисты из отряда "Фрайкор", боевики так называемого Русского добровольческого корпуса и спецназ ГУР. Однако их силы тают. Из семи сотен около половины уже уничтожены.

Добиться успеха подразделениям "Запада" помогла смелая тактика. Штурмовики проникли в город по трубе магистрального газопровода. Это уже третий вариант операции "Поток". Первыми так поступили военнослужащие "Центра" под Авдеевкой, вторыми — "Севера" под Суджей. И на этот раз противника тоже застали врасплох.

Российские военнослужащие Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мирный

По сути, российская армия изобрела новый вид боевых действий — трубопроводную войну. Возможности этой тактики на Украине очень широки, поскольку вся территория опутана сетью газовых магистралей.

Вероятно, судьбу Красноармейска, Мирнограда, Константиновки, Северска, Красного Лимана решит зимняя кампания. Холодная погода ослабит эффективность применения дронов, что позволит продвинуться вперед. Российские войска сохраняют инициативу и оказывают давление на противника по всей линии боевого соприкосновения.