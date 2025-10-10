Войти
ТАСС

Эксперт Дацыков выступил за новые методы борьбы с дронами

Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: techcult.ru

Директор компании "RuDrones. Беспилотные технологии" отметил, что система ПВО нуждается в обновлении типов целей, против которых она выстраивалась

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Новые методы борьбы с БПЛА необходимы для отражения атак дронов, их стоимость должна быть сопоставима с ценой беспилотника. Об этом ТАСС заявил руководитель организационного комитета EXPO.UAV директор компании "RuDrones. Беспилотные технологии" Дмитрий Дацыков.

Он отметил, что система ПВО на сегодняшний день нуждается в обновлении типов целей, против которых она выстраивалась. Изначально классическая ПВО выстроена против больших ракет, самолетов. Сейчас цели изменились, сказал эксперт.

"Каждый выстрел по копеечному дрону - это очень дорого и экономически неэффективно. Наша совместная задача как отраслевого сообщества и компаний-разработчиков и производителей, так и представителей государства и гражданских служб находить новые варианты противодействия, которые будут сопоставимы по стоимости с теми беспилотниками, которые используются при атаках", - сказал он в кулуарах форума "Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем и коммерческая эксплуатация БАС".

Всероссийский форум "Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем и коммерческая эксплуатация БАС" проходит в Санкт-Петербурге 7-9 октября. Участники обсуждают актуальные модели угроз для промышленных объектов и критической инфраструктуры, изменения нормативной базы и правового регулирования, источники финансирования, страхование и меры государственной поддержки в рамках нацпроекта "БАС". Также здесь презентуют передовые решения по обнаружению, подавлению и физическому перехвату дронов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
