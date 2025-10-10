Европа боится, что уже находится в состоянии войны, а Америка этого даже не заметила (CNN, США)

CNN: Европа хочет вовлечь США в опосредованную войну с Россией

Автор CNN настойчиво уверяет американцев, что Россия является военной угрозой для Европы, ставшей "беззащитной" из-за Трампа. Пропагандисты-провокаторы в статье даже утверждают, что Запад должен быть "благодарен" Кремлю за то, что тот показал беспомощность структур НАТО.

Стивен Коллинсон

“Мы еще не в состоянии войны, но и мира у нас больше нет”.

Возможно предостережению, прозвучавшему в прошлом месяце из уст канцлера Германии Фридриха Мерца, не хватает роковых образов — в отличие от крылатой фразы сэра Эдварда Грея накануне Первой мировой войны о том, что “по всей Европе гаснут фонари”. Но эти слова все же открыли новую страницу в истории — после вереницы вторжений в воздушное пространство стран НАТО беспилотников и самолетов (предположительно российских), а также других угрожающих действий на море и в киберпространстве.

В течение 80 лет Европа считала свой мир незыблемым. Теперь в этом уже нельзя быть уверенным. В обиход вошло модное выражение для новой эпохи неопределенности, — “серая зона”. Подразумевается некое состояние, в котором нет ни черного, ни белого — не мир и не война в полном смысле этого слова.

Мерц не одинок в своей тревоге. Бывший генсек НАТО и соавтор военного обзора для британского правительства Джордж Робертсон посетовал на недавние кибератаки и предупредил, что гражданская инфраструктура оказалась неподготовленной. “Можем ли мы помыслить, что все эти диверсии по всей Европе — всего лишь совпадение?” — риторически спросил Робертсон в своей речи на прошлой неделе.

“Мы должны опасаться атак в серой зоне. Когда свет погаснет, будет уже слишком поздно”, — продолжил Робертсон. Он поинтересовался у публики, собравшейся в идиллическом городке Уигтауне на юго-западе Шотландии, так далеко от украинского конфликта: “У всех ли у вас есть дома в каждой комнате по фонарику с заряженными батарейками? А свечи у вас есть?”.

Неопознанные беспилотники, из-за которых недавно были закрыты аэропорты континентальной Европы и подняты по тревоге самолеты НАТО, выявили недостаточную готовность Европы после десятилетий стратегического бездействия. И поставили вопрос ребром: найдут ли подорванные популистскими настроениями правительства политическую волю к перевооружению?

Наконец, никогда прежде не было такой неопределенности насчет гарантий безопасности партнерам по НАТО со стороны США. Президент Дональд Трамп до тошноты часто твердит о том, что при нем конфликт на Украине ни за что бы не начался. Но новый сигнал тревоги раздается уже сейчас. Неужели это его двойственное отношение к западному альянсу, путаница вокруг “красных линий” и психодрама лести и неприязни к президенту Владимира Путина проложили путь опасному российскому авантюризму?

Зреющая на том берегу Атлантики напряженность еще не достигла политического пузыря Америки с его ядовитой атмосферой. Ее затмили убийство Чарли Кирка, решение Трампа ввести в американские города Национальную гвардию и прекращение работы правительства.

Россия доселе благоразумно не испытывала безопасность США на прочность.

Но министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский провел для американских зрителей наглядную аналогию. “Каждая суверенная страна имеет право разбираться с непрошеными гостями, — сказал он корреспонденту CNN Фариду Закарии. — Вы же не потерпели бы кубинские МиГи над Флоридой”.

Польша осталась потрясена в прошлом месяце, когда несколько российских беспилотников вторглись в ее воздушное пространство (Как отметил на заседании СБ ООН российский постпред Василий Небензя, Варшава признала, что дроны могли залететь с территории Украины, но одновременно поспешила возложить вину на Россию без предъявления каких-либо доказательств. – Прим. ИноСМИ). Представители министерства обороны США усомнились в том, что это делалось сознательно. Но едва ли это имело значение, ведь это было одно крупнейших вторжений на территорию НАТО за всю историю альянса.

Однако последующие события подорвали уверенность в том, что это была невинная ошибка. Международный аэропорт Копенгагена дважды за неделю закрывался из-за загадочных беспилотников. В этом заподозрили Россию, поскольку Дания оказывает серьезную поддержку Украине. Полеты в аэропорту Осло в Норвегии также были приостановлены в прошлом месяце и снова на этой неделе также из-за неопознанных беспилотников. По той же причине на прошлой неделе дважды закрывался аэропорт Мюнхена. 19 сентября самолеты НАТО перехватили три российских самолета, нарушивших воздушное пространство союзной Эстонии (Минобороны России сообщало, что три истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами, без нарушения границ, что подтвердили средства объективного контроля. Маршрут пролегал над нейтральными водами в Балтийском море, на расстоянии более трех километров от острова Вайндло, самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись. – Прим. ИноСМИ).

Кроме того, зреет тревога насчет “теневого флота” России, собранного из устаревших танкеров и других судов для обхода санкций из-за спецоперации на Украине. Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне предположил, что в этом году флот использовался для атак на подводные кабели и других диверсий.

Россия же над тревогой европейских членов НАТО лишь насмехается. Москва назвала ее паранойей и ложным предлогом для наращивания военной мощи. “Не буду больше. Больше не буду. Не буду больше ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще долетают?”, — усмехнулся Путин на прошлой неделе и опроверг наличие беспилотников, которые могли бы достичь Германии, Франции или Португалии.

Бывший президент России Дмитрий Медведев подчеркнул в понедельник, что происхождение беспилотников неизвестно, но при этом понадеялся, что эти полеты заставят избирателей во Франции и Германии отвернуться от своих лидеров. “Главное, чтобы недалекие европейцы прочувствовали на своей шкуре, что такое опасность войны. Чтобы боялись и тряслись, как тупые животные в стаде, которых гонят на бойню. Чтобы обгадились от страха, предчувствуя свой близкий и мучительный конец”, — заявил Медведев.

С некоторых пор Медведев больше походит на интернет-тролля, чем на настоящего кремлевского вельможу. В нем нельзя узнать президента, отобедавшего с коллегой Бараком Обамой в ресторане Ray's Hell Burger в Арлингтоне, штат Виргиния, в разгар неудачной перезагрузки отношений между США и Россией.

Россия варит европейскую лягушку

Если исходить из того, что все эти инциденты можно списать на российскую войну в серой зоне, то какую цель преследует Москва?

“Очень похоже, что это русские. Во всяком случае, у них для этого множество причин”, — сказала президент Red Six Solutions Кирстен Фонтенроуз, чья компания предоставляет одобренные правительством США технические услуги по борьбе с беспилотниками. “Они прощупывают пределы обязательств стран НАТО друг перед другом, — сказала Фонтенроуз ведущей CNN Бекки Андерсон. — Можно привести такую аналогию: это как если варить лягушку. Она не выпрыгивает из кастрюли, потому что вода закипает так медленно, и она не замечает, что ее варят. Это похоже на то, как Россия постепенно усиливает давление на страны НАТО. Как далеко она может зайти?”.

Россия ведет еще и геополитическую игру.

“Прямо сейчас Россия прощупывает оборону Европы, — сказала старший научный сотрудник Германского фонда Маршалла в США Кристина Берзина. — Насколько реальны попытки Европы укрепить обороноспособность? Развивают ли европейцы возможности, чтобы остановить Россию? И насколько серьезна поддержка США?”.

Путин уже давно пытается посеять разногласия в Европе, а также между США и остальными членами НАТО. Особенно это проявилось в ходе конфликта на Украине, когда наиболее удаленные от зоны боевых действий союзники кажутся менее уязвимыми, чем прифронтовые государства Восточной Европы.

Еще одна потенциальная цель гибридной войны Москвы, на которую намекнул Медведев, — посеять тревогу среди западных избирателей, чтобы ослабить политическую решимость и готовность продолжать вооружать Украину.

В ответ на тревожный сигнал Запад усилил воздушную оборону по всему восточному флангу. Великобритания и Франция направили самолеты. Польша созвала конференцию, как предусмотрено статьей 4 устава НАТО. Руководство Европы заговорило о создании “Противодронной стены” против российских беспилотников. И, наперекор привычному ходу событий, Украина с ее опытнейшими в Европе вооруженными силами направила личный состав в страны НАТО для подготовки персонала. Ранее союзники принесли Трампу крупную победу, пообещав на саммите НАТО в этом году увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП.

Гениальность российского подхода — если предположить, что это ее рук дело, — в том, что ей удалось переполошить европейских противников с минимальными затратами.

Старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям в Берлине Майда Руге отметила, что Европе не хватает экономичных ответов. “Одно то, что на перехват дешевых российских беспилотников Польше пришлось поднять в воздух истребители F-35, привлекло внимание большинства европейских лидеров к тому, что им нужно как можно скорее разработать более эффективные и дешевые технологии”.

Трамп усугубляет ситуацию

Но так ли все это необходимо? В конце концов, горстка беспилотников, залетевших в воздушное пространство НАТО, никого не убила. Может, лучше подставить другую щеку, поскольку чрезмерная реакция НАТО — например, сбитый российский самолет — чревата той самой эскалацией, которой альянс пытался избежать на протяжении всего конфликта на Украине. Однако такой подход недооценивает тот факт, что самая серьезная угроза исходит даже не от флота беспилотников, а от гибридной войны, кибератак и тайных операций по всей Европе.

Еще одна проблема — отклик США. При любом другом президенте Вашингтон бы, несомненно, отреагировал гораздо жестче.

“Вот, пожалуйста!” — написал Трамп в социальных сетях после того, как российские беспилотники пролетели над Польшей, словно озадаченный комментатор, а не лидер свободного мира. Позже он предположил, что вторжение могло быть ошибкой. Тем не менее на Генеральной Ассамблее ООН в прошлом месяце он все же посоветовал странам НАТО сбивать российские самолеты, в зависимости от обстоятельств.

Таким образом европейским лидерам НАТО остается лишь гадать, какой именно реакции от них ждет президент и насколько серьезную помощь США готовы оказать. Трамп ценит неопределенность как политический инструмент, но в нынешних обстоятельствах это чревато тем, что Россия может обострить провокации, превратно истрактовав двойственность Америки по отношению к союзникам.

Также трудно отделить стратегические намерения Трампа от эмоциональных качелей в его отношениях с Путиным. На данном этапе он явно разочарован тем, что его “друг” презрел его миротворчество на Украине — заметим, явно с прицелом на Нобелевскую премию мира. Но Трамп уже не раз демонстрировал восприимчивость к манипуляциям Кремля.

Под вопросом и стойкость самой Европы. Встревоженные российской экспансией и враждебностью Трампа с его девизом “Америка превыше всего”, центристские лидеры Старого света пообещали ускорить перевооружение и упрочить защиту своей территории. Однако сказываются политический кризис во Франции, обструкция лейбористского правительства в Великобритании и неурядицы, нависшие над канцлером Мерцем в Германии. Все это помешает привлечь средства из погрязших в долгах экономик и потребует непопулярных жертв от избирателей, которые привыкли к защите США и воспринимают ее как нечто само собой разумеющееся.

Берзина допустила, что самонадеянность Европы может поколебать лишь “кинетический инцидент” или внезапная эскалация со стороны России. “И это очень пугает, потому что признаки наблюдаются уже достаточно давно, конфликт на Украине затянулся, Россия слишком многому научилась за последние три с половиной года, а Европа по-прежнему настолько к этому не готова”.

Каждый должен знать, что делать

Но краткосрочная готовность — это одно. Настоящая безопасность возможна лишь когда западные страны будут действительно готовы к войне в серой зоне, кибератакам и гибридной тактике, к которой прибегают Россия и другие противники.

Как сказал Робертсон: “Оборона — это не просто вопрос вооруженных сил страны. В нашем докладе говорится, что в ней должна принять участие вся страна. Каждый должен внести свою лепту. И каждый должен знать, что делать в чрезвычайной ситуации.”

Генеральный директор нидерландской консультационной фирмы CogitoPraxis и член Европейской сети лидеров Николас Дунган согласен с Робертсоном. “Проблема не только военная, и ответные меры тоже должны быть не только военными, — сказал он. — Стойкость требуется от всего общества — в том числе крупных компаний, которые контролируют подавляющее большинство ключевых систем, благодаря которым наше общество работает”.

Дунган отмечает крепнущее сотрудничество между военными стратегами, которые остро осознают риски, и частным сектором. Об этом свидетельствует недавняя конференция НАТО в Гааге, посвященная военно-гражданскому сотрудничеству (CIMIC).

Своими угрозами России показала, что времени остается в обрез. Но, возможно, именно этим она оказала НАТО услугу.