Турция может приобрести до 24 истребителей EF-2000 "Тайфун" из наличия ВВС Катара

Первый истребитель Eurofighter Typhoon (серийный номер MS001, временный британский военный номер ZR505), построенный на предприятии корпорации BAE Systems в Вартоне (Великобритания) для ВВС Катара, в первом полете, 25.11.2021.

ЦАМТО, 9 октября. Турция обсуждает покупку до 24 истребителей EF-2000 "Тайфун" из наличия ВВС Катара в связи с подходящим к концу сроком эксплуатации части имеющегося парка истребителей F-16 "Файтинг Фалкон".

Как сообщило 7 октября издание Middle East Eye со ссылкой на официальные источники, знакомые с ходом переговоров, высокопоставленные представители Минобороны Турции встретились с катарскими коллегами в Дохе в начале октября для обсуждения возможной покупки истребителей EF-2000 "Тайфун".

Предложение включает продажу до 24 истребителей Транш.3A, находящихся в настоящее время на вооружении ВВС Катара, и потребует одобрения реэкспорта от стран-членов консорциума Eurofighter.

Турецкие специалисты по оборонному планированию рассматривают этот вариант как промежуточную меру для поддержания боеготовности, пока продолжается модернизация американских F-16 и продвигается к производству собственная программа перспективного истребителя KAAN.

В переговорах приняли участие министр обороны Турции Яшар Гюлер и командующий ВВС генерал Зия Джемаль Кадыоглу, которые встретились с заместителем премьер-министра и министром обороны Катара Саудом бин Абдулрахманом Аль Тани.

По словам источников, знакомых с ситуацией, обе стороны близки к достижению соглашения, хотя окончательные детали, такие как цена, логистика и техническое обслуживание, еще предстоит согласовать.

В настоящее время Катар эксплуатирует 24 истребителя EF-2000 "Тайфун" Транш.3A, приобретенных в рамках контракта стоимостью 6,7 млрд. долл. с BAE Systems в 2017 году. Самолеты являются одними из самых современных версий "Тайфун", оснащенных цифровой авионикой, радаром Captor-E с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) и модернизированными системами обороны.

Однако любая их перепродажа третьей стороне потребует одобрения стран-участниц консорциума Eurofighter: Великобритании, Германии, Италии и Испании, которые совместно контролируют экспортные решения по этим самолетам. Источники в Европе сообщают о единогласной поддержке сделки, поскольку Турция рассматривается как важный будущий заказчик, который может впоследствии заинтересоваться более новыми моделями самолетов 4-го транша, оснащенными новой европейской радиолокационной системой (ECRS) Mk2, которая, по заявлению BAE Systems, значительно улучшит дальность обнаружения и эффективность радиоэлектронной борьбы.

Напомним, в июле 2025 года Турция подписала предварительный меморандум о взаимопонимании с Великобританией о покупке 40 новых истребителей EF-2000 "Тайфун". Тем не менее, данный план не был реализован из-за разногласий по ценам и срокам поставок. Турецкие официальные лица назвали первоначальное предложение слишком дорогим, и даже если окончательный контракт будет подписан, поставки займут несколько лет. В то же время, самолеты, уже находящиеся на вооружении Катара, могут быть поставлены в сжатые сроки после получения необходимых разрешений. Этот вариант привлекателен, поскольку поможет Турции избежать пробела в боеспособности ВВС страны в конце 2020-х годов, когда срок службы части парка F-16 подойдет к концу.

Потребность Турции в новых истребителях отчасти обусловлена ее исключением из американской программы F-35 в 2019 году после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400. Это решение оставило ВВС Турции без доступа к самолетам пятого поколения и вынудило Анкару искать другие варианты, соответствующие стандартам НАТО. Сделка по EF-2000 "Тайфун" позволит Турции поддерживать современный воздушный флот до тех пор, пока истребитель нового поколения собственной разработки KAAN не будет полностью готов к эксплуатации.

KAAN совершил первый полет в начале 2025 года. И хотя турецкие власти надеются поставить первые самолеты к 2028 году, большинство экспертов ожидают их ввода в эксплуатацию ближе к 2030 году.