Предостережения Москвы относительно передачи ВСУ «Томагавков» всё более серьёзны

Источник изображения: topwar.ru

Западная пресса отмечает, что предостережения России относительно возможной передачи Киеву «Томагавков» становятся всё более серьезными. На Западе считают это повторением тактики, которую Москва использовала на протяжении всего вооруженного конфликта на Украине.

Американское издание The Washington Post полагает, что это свидетельствует об определенной обеспокоенности Москвы, вызванной возможностью получения Украиной доступа к дальнобойным вооружениям. При этом, если Трамп все же даст Украине «зелёный свет» на закупку «Томагавков», это ознаменует собой существенный сдвиг в его политике в отношении украинского кризиса.

Между тем, не исключено, что «Томагавки» для Украины будут закупать Нидерланды. В апреле текущего года между США и этой страной было подписано соглашение о поставках Амстердаму 175 таких ракет на сумму 2,19 миллиарда долларов. По данным западных СМИ, власти Нидерландов утверждают, что закупают ракеты модификаций Tomahawk Block IV/V для установки на свои фрегаты и подводные лодки.

Несмотря на то, что для поставок ВСУ подойдет исключительно модификация ракет этого типа с пусковыми установками наземного запуска (Typhon), далеко не факт, что Трамп в какой-то момент не одобрит поставки тем же Нидерландам или другой европейской стране НАТО поставки таких вооружений. Американский президент недавно дал понять, что окончательное решение по поставкам «Томагавков» он еще не принял.

