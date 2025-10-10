«Превосходство на суше и на море»: характеристики новой бронемашины VBA

Источник изображения: topwar.ru

Итальянская компания IDV (из состава Iveco) раскрыла характеристики изделия VBA 8×8 (Veicolo Blindato Anfibio, «бронемашина-амфибия»), которая впервые была представлена публике 2 июня во время парада в Риме.

Как пояснил разработчик, бригада морской пехоты San Marco ВМС Италии получит первые две ББМ в первом квартале 2026 года для проведения квалификационных испытаний. До сих пор основной бронированной платформой данного соединения была американская гусеничная амфибия AAV7A1. На замену ей должна прийти VBA – в 2022 году компания IDV получила заказ на 36 экземпляров.

VBA, созданная на базе платформы SUPERAV, может перевозить экипаж из 3 чел. и 10 десантников, внутренний объём составляет 18 куб. м. Максимальная грузоподъёмность 4000 кг, вес пустой машины 27,5 т, полная масса 31,5 т. Габариты 8,75 х 3,12 х 2,79 м.

SUPERAV, обладая уникальными и передовыми возможностями, обеспечивает войскам превосходство на суше и в открытом море. Новую машину ждёт светлое будущее

- отмечается на сайте подрядчика.

Техника оснащена дизельным двигателем Iveco FPT Cursor 16 на 700 л. с. и с крутящим моментом 3000 Нм, а также АКП с 7 передачами переднего хода и 2 заднего. Максимальная скорость на суше составляет 105 км/ч; два независимых гребных винта с гидравлическим приводом позволяют развивать скорость на воде более 6 узлов. VBA может работать при волнении моря выше 3 баллов. При нахождении на плаву поднимается волноотбойный щит и включаются трюмные насосы.

Машина имеет полностью независимую гидропневматическую подвеску, радиус разворота составляет до 11 м. Подробная информация об уровне защиты, обеспечиваемом высокопрочным цельным стальным корпусом с дополнительным баллистическим пакетом и противоминным полом, отсутствует.

Все 36 заказанных машин будут поставляться в конфигурации БТР с дистанционно управляемым боевым модулем Leonardo Hitrole Light, который может быть оснащён пулемётом калибра 7,62 или 12,7 мм либо 40-мм автоматическим гранатомётом.

IDV ожидает, что в 2026 году будет подписан второй контракт на поставку ещё 28 экземпляров, включая 4 КШМ (3 из них будут созданы на базе 3 БТР из первой поставки), 18 ББМ, оснащённых необитаемой башней с недавно разработанной пушкой X-Gun от Leonardo (использует боеприпасы 30×173 мм), 4 машины для борьбы с БПЛА и 5 единиц, вооружённых 120-мм гладкоствольным башенным миномётом Nemo от Patria.

Помимо флота, поставки VBA ожидает и итальянская армия. Как планируется, в ближайшие два года будет заключён контракт на передачу армейской пехоте около 80 машин для проведения совместных десантных операций с ВМС.

VBA была разработана общими усилиями компаниями IDV и BAE Systems на базе модели SUPERAV. На её же основе была создана ACV («боевая машина-амфибия»), которая предназначается для КМП США (заказано более 600 единиц, поставлено свыше 300). Также новую десантную машину получит Испания (34 экземпляра, включая 28 БТР, 2 КШМ, 2 БСМ и 2 БРЭМ), которая формирует вместе с Италией общие десантные силы (SIAF).