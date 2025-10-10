Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Манипуляция угрозой

Источник изображения: belvpo.com

На фоне сообщений о рассмотрении США «просьбы» Зеленского передать ВСУ КР Tomahawk, закономерно возникает вопрос о возможности их применения.

Технически такая возможность существует, однако на практике не все так однозначно.

Классические носители ракет Tomahawk:

корабли с ПУ Mk-41 VLS;

АПЛ типа «Вирджиния»;

мобильные ракетные комплексы Typhon/MRC.

Отметим, что мобильные комплексы Typhon только проходят опытную эксплуатацию в США и развернуты в ограниченном количестве. По оценкам, на текущий момент США располагают всего двумя батареями – до 16 ПУ.

Согласно планам Пентагона, к концу 2026 г. планируется принятие на вооружение еще двух батарей. Каждая установка способна нести до четырех КР. Упомянутые комплексы развернуты на Филиппинах, а учитывая ограниченное количество, возникают сомнения, что у Вашингтона есть возможности по их передаче Украине.

Существует и альтернативный вариант – передача Украине, подходящих к списанию, кораблей-носителей Tomahawk, которые теоретически могут быть развернуты в акватории Балтийского моря.

В конечном итоге, обсуждение возможного размещения ракет Tomahawk на территории Украины в ближайшей перспективе выглядит скорее как элемент манипуляции со стороны Вашингтона, нежели как реальная подготовка к их развертыванию.

Павел Ковалев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Филиппины
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
Проекты
Virginia АПЛ
  • Обсуждаемое
