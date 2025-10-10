Войти
В Киеве начали строить противорадиационные укрытия

Источник изображения: topwar.ru

В Киеве начали строительство противорадиационных укрытий. В настоящее время уже завершено обустройство двух таких сооружений, а в ближайшее время, по словам главы одного из районов украинской столицы, появятся новые.

Власти Киева утверждают, что это капитальные сооружения, предназначенные для длительного пребывания людей. При этом, с какой целью начато строительство противорадиационных укрытий, не уточняется. Между тем, как утверждают украинские власти, оставшимся на Украине гражданам угрожает «черная зима» — без электроэнергии, отопления и других благ цивилизации. Одним из наиболее уязвимых регионов страны при этом называется Киев.

Даже если будут в какой-то степени реализованы обещания ЕБРР о выделении Украине средств на покупку газа и электроэнергии, то в случае, если грядущая зима будет холодной, у Европы попросту не останется свободных ресурсов. Европейские страны в первую очередь будут обеспечивать собственное население и промышленность.

Так называемое стратегическое партнерство с польской компанией ORLEN также не решает проблему: логистика позволит перебрасывать лишь отдельные партии, но не выстраивает стабильного энергетического коридора для Украины. То есть, в случае затяжных морозов единственным вариантом для Украины снова станет использование оставшегося в подземных хранилищах буферного газа, что крайне опасно и с технической, и с экономической точки зрения.

  Страны
Страны
Украина
Проекты
ЕБРР
ЯО
