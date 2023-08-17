В России рассказали о создании сверхзвукового самолета без остекления

Представитель АО «Навигатор» Хорошанский: в РФ идет разработка сверхзвукового самолета без остекления

В России в настоящее время разрабатывается сверхзвуковой самолет без остекления. Об этом директор по развитию АО «Навигатор» Артем Хорошанский рассказал в среду, 16 августа, на форуме «Армия-2023».

По его словам, лобовое стекло заменит современная система внешнего обзора с электронной панелью.

«Чтобы пилоты смотрели посредством технического зрения сквозь кабину, но через физически закрытый объем без иллюминаторов, без стекла. Это позволит самолету летать быстро и надежно», — рассказал он в студии телеканала «Звезда».

В этот же день концерн «Калашников» представил на форуме иностранным журналистам обновленный автомат АК-12. Он был усовершенствован по результатам применения в зоне специальной военной операции (СВО), передает RT.

Ранее «Известиям» рассказали в Минобороны России, что количество компаний, представляющих на форуме «Армия-2023» беспилотные летательные аппараты (БПЛА), малогабаритные средства РЭБ и другое противодроновое оборудование, выросло в несколько раз по сравнению с предыдущими аналогичными выставками.

При этом большинство новинок в этом сегменте — небольшие БПЛА в формате квадро- и мультикоптеров. Также на выставке впервые представление модели FPV дронов-камикадзе.