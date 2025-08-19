Войти
Североморцы отработали поиск подводных лодок в арктической зоне

БПК "Североморск"
БПК "Североморск".
Источник изображения: Минобороны РФ

В рамках тренировки боевой расчет ракетно-артиллерийской боевой части также выполнил стрельбу главным противолодочным комплексом по заданным координатам способом компьютерного моделирования, сообщили в пресс-службе Северного флота

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Боевые корабли и авиация Северного флота (СФ) провели учения по поиску подводных лодок условного противника в северных районах Баренцева моря. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Экипаж большого противолодочного корабля "Североморск" провел тренировку по поиску подводных лодок условного противника в северных районах Баренцева моря. Мероприятие проводились планово в рамках дальнего похода экспедиционного отряда кораблей Северного флота в арктическую зону. Выполнение задач по поиску подводных лодок проходило с применением палубной авиации - противолодочного вертолета Ка-27, находящегося на борту большого противолодочного корабля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что экипаж вертолета отработал тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками на удалении около 60 км от корабля. Летчиками был выполнен комплекс мероприятий по визуальному, радиолокационному, магнитометрическому и гидроакустическому поиску условного противника.

Кроме того, в рамках тренировки боевой расчет ракетно-артиллерийской боевой части выполнил стрельбу главным противолодочным комплексом по заданным координатам способом компьютерного моделирования.

"Учение проводилось под руководством командира отряда боевых кораблей капитана 1-го ранга Станислава Варика. В нем приняли участие флагманские специалисты отряда, боевые расчеты боевого информационного центра, группы гидроакустиков, штурманы", - отметили в СФ.

Ранее ТАСС сообщал, что отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота отправился в дальний поход по морям Северного Ледовитого океана. Как информировали в пресс-службе флота, целью похода является обеспечение безопасности морского судоходства и других видов экономической деятельности России в Арктической зоне. В составе отряда действуют большой противолодочный корабль "Североморск", большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательно-буксирное судно "Памир" и танкер "Сергей Осипов". 

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Проекты
Арктика
БДК 775
Военные учения
ИТ
СФ
