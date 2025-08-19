Войти
ТАСС

Боец Берич: применение дронов сделало ненужной пешую разведку снайперами

210
0
0
Деян Берич
Деян Берич.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ ТАСС

Участник боевых действий на Донбассе отметил, что основной работой снайперов раньше был заход в тыл противника

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Снайперы-разведчики перестали заниматься пешей разведкой в тылу противника, теперь эти задачи выполняют дроны. Такое мнение высказал ТАСС сербский снайпер, участник боевых действий в Донбассе Деян Берич.

"Раньше мы (снайперы - прим. ТАСС) должны были делать разведку просто своим ногами там, где нужно проползать. Наша основная работа была заходить в тыл и с тыла работать по врагу. И тогда доносить разные данные из разведки, которые получались. Сейчас это уже [делается] дронами, это намного улучшило и упростило работу снайперов. С другой стороны, [стало] проще наших снять (ликвидировать - прим. ТАСС), но есть средства защиты, которые существуют, которые помогают нашим снайперам скрыться от врага", - сказал Берич.

В ноябре 2024 года сербский снайпер заявил, что снайперы Вооруженных сил РФ самые опытные в мире.

Ранее Берич подчеркнул в разговоре с ТАСС, что российские винтовки, которые сейчас выпускаются, можно оценить как "крутые".

Деян Берич - один из первых иностранных добровольцев, приехавших на защиту Донбасса. В 1990-е годы он застал конфликт в Югославии, в 1999 году пережил бомбардировки НАТО. В 2023 году Берич был серьезно ранен в районе Марьинки в ДНР - у него отказали ноги, но он по-прежнему помогает российским бойцам чем может. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Югославия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
