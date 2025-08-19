ТАСС: модернизированный крейсер "Адмирал Нахимов" вышел на заводские ходовые испытания

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) "Адмирал Нахимов" после ремонта и глубокой модернизации на "Севмаше" вышел в море на заводские ходовые испытания. Об этом в понедельник, 18 августа, сообщил ТАСС источник в кораблестроительной отрасли.

ТАСС не имеет официального подтверждения этой информации. По словам собеседника агентства, первый этап испытаний пройдет в Белом море. Затем испытания будут продолжены в течение нескольких месяцев в Баренцевом море.

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" Севмаш

На прошлой неделе сообщалось, что крейсер "Адмирал Нахимов" находится на этапе подготовки к выходу в море на испытания.

В январе на "Адмирале Нахимове" выполнили физический пуск ядерных реакторов.

"Адмирал Нахимов" (ранее – "Калинин") – третий корабль в серии тяжелых атомных ракетных крейсеров типа "Орлан" (проекты 1144 и 11442). Его вывели из боевого состава флота в 1997 году. Контракт на ремонт и модернизацию силами производственного объединения "Севмаш" стороны подписали в 2013 году.

Сроки завершения работ неоднократно переносили. В августе 2020 года крейсер перевели из наливного бассейна к достроечной набережной. Возвращение корабля в строй планировали на 2022 год, но осенью 2021 года стало известно, что крейсер не выйдет на испытания раньше 2023 года.

В июне 2024 года, во время Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024" в Кронштадте, источник ТАСС сообщил, что "Адмирал Нахимов" приступит к ходовым испытаниям в 2025 году.

Модернизация крейсера предполагает значительное усиление его ударной мощи. По данным открытых источников, на его борту должны были разместить десять универсальных корабельных стрельбовых комплексов (УКСК) на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс" каждый.