Источник рассказал о подготовке крейсера "Адмирал Нахимов" к выходу в море

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", прошедший модернизацию и капитальный ремонта на "Севмаше", выйдет на заводские ходовые испытания в море в августе–сентябре по готовности. Об этом РИА Новости сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" находится на этапе подготовки к выходу в море на испытания. Идет проверка всех систем, агрегатов и оборудования. Готовится сдаточная команда. Выход корабля на испытания запланирован на август–сентябрь по готовности", – сказал собеседник агентства.

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" Севмаш

"Адмирал Нахимов" (ранее – "Калинин") – третий корабль в серии тяжелых атомных ракетных крейсеров типа "Орлан" (проекты 1144 и 11442). Его вывели из боевого состава флота в 1997 году. Контракт на ремонт и модернизацию силами производственного объединения "Севмаш" стороны подписали в 2013 году.

Сроки завершения работ неоднократно переносили: сначала на 2020-й, потом – на 2021 год. В августе 2020 года крейсер перевели из наливного бассейна к достроечной набережной. Возвращение корабля в строй планировали на 2022 год, но осенью 2021 года стало известно, что крейсер не выйдет на испытания раньше 2023 года.

В июне 2024 года, во время Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024" в Кронштадте, источник ТАСС сообщил, что "Адмирал Нахимов" приступит к ходовым испытаниям в 2025 году.