Новая украинская ракета «Фламинго» оказалась британской разработкой

Британская ракета FP-5 на выставке (макет) Источник изображения: topwar.ru

Украина продемонстрировала новую дальнобойную ракету, якобы разработанную украинскими специалистами для ударов вглубь России. Снимки ракеты с названием «Фламинго» появились накануне вечером и были восторженно приняты украинскими ресурсами. Однако, как предполагают военные эксперты, речь здесь идет не о разработке нового боеприпаса, а о переклейке шильдиков.

В Киеве представили новую ракету, способную наносить удары на дальность до 3 тысяч километров. Как заявляется, ракета «Фламинго» является украинской разработкой и уже пошла в серийное производство. Разработчиком боеприпаса названа компания Fire Point, ранее разработавшая для ВСУ ударные дроны FP-1 с дальностью до 700 км. Другие подробности не сообщаются, как и характеристики изделия.

Украинская оборонная компания Fire Point начала серийное производство новой крылатой ракеты «Фламинго» с дальностью свыше 3000 км.

- говорится в сообщении.

Ракета «Фламинго» Источник изображения: topwar.ru

Однако, как считают эксперты, ни о какой новой разработке здесь речи не идет, а имеет место обычная переклейка шильдиков. Якобы украинская ракета «Фламинго» является точной копией большой крылатой ракеты FP-5, разработанной эмиратско-британской группой Milanion Group. В феврале этого года ракета демонстрировалась на военной выставке в Абу-Даби, причем никто и не скрывал, что ее разрабатывают в интересах Киева.

Ранее сообщалось, что западные страны могут поставлять Украине свои ракеты, выдавая их за украинские разработки. Так что не исключено, что скоро на вооружении ВСУ появятся еще какие-нибудь ракеты, один в один похожие на немецкие «Таурусы».