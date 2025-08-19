Эксперт указал на странности во внешнем виде украинской ракеты "Фламинго"

Военэксперт Кнутов: внешний вид ракеты Фламинго противоречит аэродинамике

Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью aif.ru прокомментировал попавший в сеть снимок якобы новой украинской дальнобойной ракеты "Фламинго". Специалист назвал данное изображение фейком.

«Фотография очень странная. Там есть ускоритель, но обычно их устанавливают или сзади (топливный ускоритель), или их тогда должно быть четыре. И если запускать такую ракету под наклоном, как крылатую, тогда должны быть небольшие крылья. Поэтому уже сам внешний вид наталкивает на вопросы», - указал Кнутов.

Он обратил внимание, что недавно появилась информация о производстве британской ракеты FP-5, которая выглядит почти идентично с якобы украинским снарядом, но имеет крылья.

Накануне стало известно о появлении первого фото якобы украинской ракеты «Фламинго» с дальностью 3 тыс. км. Снимок в социальных сетях опубликовал фотограф Associated Press Ефрем Лукацкий.

По его словам, ракету делают на Украине, и она уже запущена в серийное производство. Он также уточнил, что снял «Фламинго» три дня назад в цехе одной из ведущих оборонных компаний республики.

Ранее в РФ заявили, что Украина солгала о выпуске собственной баллистической ракеты.

Вячеслав Душин