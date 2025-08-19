Войти
Газета.ru

Казахстанская армия полностью перейдет на отечественный мессенджер

190
0
0
Мессенджер Aitu
Мессенджер Aitu.
Источник изображения: Министерство обороны Республики Казахстан

Армия Казахстана перейдет на национальный мессенджер Aitu для защиты данных

Армия Казахстана начнет поэтапный переход на национальный мессенджер Aitu для передачи служебной информации. Об этом сообщило минобороны республики.

Решение, принятое по поручению главы государства, направлено на снижение рисков, связанных с использованием иностранных платформ, отметили в ведомстве. Также там пояснили, что использование Aitu, находящегося под юрисдикцией Казахстана и соответствующего требованиям к хранению и обработке данных, позволит контролировать информационные потоки и обеспечить высокий уровень защиты служебной информации, включая данные оборонного характера.

Глава минобороны Даурен Косанов поручил перевести все подразделения вооруженных сил республики на национальный мессенджер до конца 2025 года, учитывая структуру армии и действующие каналы связи. Заместитель министра обороны по цифровизации Дархан Ахмедиев отметил, что использование отечественных IT-продуктов соответствует мировому тренду и поможет исключить утечки служебных данных.

В планах ведомства - применение Aitu для широкого спектра задач: от обмена оперативной информацией до проведения совещаний и координации действий, что должно повысить уровень безопасности и оптимизировать внутренние коммуникации.

Ранее юрист объяснил необходимость блокировки звонков в WhatsApp и Telegram.

Дарья Колаш

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.08 03:50
  • 1
Киев отреагировал на видео с россиянами на трофейной американской технике с флагами РФ и США
  • 19.08 03:44
  • 1
В Китае спустили на воду третью подлодку для Исламабада
  • 19.08 03:18
  • 1
Новая украинская ракета «Фламинго» оказалась британской разработкой
  • 18.08 20:35
  • 10070
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.08 20:29
  • 101
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 18.08 15:57
  • 1
Медведев перешёл на примирительный тон в отношении Трампа
  • 18.08 14:30
  • 1
Российская армия добивается успехов на земле и в воздухе. Что нужно знать
  • 18.08 12:19
  • 177
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 18.08 11:53
  • 530
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 18.08 06:31
  • 0
О противостоянии авиации и (наземной) ПВО в послевоенный период.
  • 18.08 01:48
  • 0
Ответ на "Стало известно о «выключенных» российскими С-400 ВВС Пакистана"
  • 18.08 01:16
  • 1
«Если Еревану так нужно»: вице-премьер РФ прокомментировал решение Армении по Зангезурскому коридору
  • 17.08 23:26
  • 1
Минобороны Армении опровергло информацию о передаче Украине ракет
  • 17.08 22:37
  • 0
Ответ на "ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне"
  • 17.08 03:17
  • 0
Ответ на "Николай Патрушев: спуск на воду фрегата "Адмирала Амелько" является примером роста военно-морской мощи РФ"