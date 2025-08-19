Казахстанская армия полностью перейдет на отечественный мессенджер

Армия Казахстана перейдет на национальный мессенджер Aitu для защиты данных

Армия Казахстана начнет поэтапный переход на национальный мессенджер Aitu для передачи служебной информации. Об этом сообщило минобороны республики.

Решение, принятое по поручению главы государства, направлено на снижение рисков, связанных с использованием иностранных платформ, отметили в ведомстве. Также там пояснили, что использование Aitu, находящегося под юрисдикцией Казахстана и соответствующего требованиям к хранению и обработке данных, позволит контролировать информационные потоки и обеспечить высокий уровень защиты служебной информации, включая данные оборонного характера.

Глава минобороны Даурен Косанов поручил перевести все подразделения вооруженных сил республики на национальный мессенджер до конца 2025 года, учитывая структуру армии и действующие каналы связи. Заместитель министра обороны по цифровизации Дархан Ахмедиев отметил, что использование отечественных IT-продуктов соответствует мировому тренду и поможет исключить утечки служебных данных.

В планах ведомства - применение Aitu для широкого спектра задач: от обмена оперативной информацией до проведения совещаний и координации действий, что должно повысить уровень безопасности и оптимизировать внутренние коммуникации.

Ранее юрист объяснил необходимость блокировки звонков в WhatsApp и Telegram.

Дарья Колаш