Ростех: Су-35С не дают самолетам противника выходить на рубежи применения оружия

В госкорпорации назвали Су-35С сверхманевренной машиной

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российские истребители Су-35С со своей "длинной рукой" - сверхдальнобойными ракетами класса воздух - воздух - не позволяют самолетам противника выходить на рубежи применения оружия. Об этом ТАСС сообщили в Ростехе.

Госкорпорация провела голосование в рамках проекта "Боевые монстры Ростеха". По его итогам в арт-проект попали Су-35С и многоцелевой фронтовой бомбардировщик Су-34.

"Это пример взаимодополняющих авиакомплексов, где Су-35С действует как самолет прикрытия, а Су-34 - как "ударный кулак". <...> Су 34 способен наносить точечные удары глубоко в тыл противника, куда он проникает при содействии своего боевого товарища, различными средствами поражения - от управляемых авиабомб до высокоточных ракет. Дуэт этих платформ образует эффективный ударный комплекс, способный выполнять сложнейшие тактические задачи на фронте. При этом Су-35С со своей "длинной рукой" не позволяет самолетам противника выходить на рубежи применения оружия", - сказали в Ростехе.

Там отметили, что Су-35С - сверхманевренная машина, которая может оберегать ударные группы от угроз сверху. Она оснащена фазированной РЛС, позволяющей обнаруживать и сопровождать многочисленные цели. Самолет может подавлять объекты ПВО и проводить разведку.