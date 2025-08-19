Авиаполк ВС России получил партию Ка-52

Минобороны сообщило о получении авиаполком ВС России партии вертолетов Ка-52

Один из авиаполков Вооруженных сил (ВС) России получил новую партию вертолетов Ка-52. Об этом со ссылкой на опубликованное Минобороны РФ видео сообщает ТАСС.

Агентство обратило внимание на заявление штурмана воздушного судна с позывным Ракета. «В рамках выполнения целевых задач, поставленных министром обороны Российской Федерации [Андреем Белоусовым] по обеспечению группировок войск вооружением и техникой в объеме решаемых ими боевых задач, один из авиационных полков получил новую партию вертолетов Ка-52», — сказал военнослужащий.

По его словам, данные вертолеты работают без нареканий и ими удобно управлять. Боец добавил, что Ка-52 выполняют задачи прикрытия сухопутных войск и участвуют в перехвате беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В июле концерн «Калашников» в Telegram сообщил, что управляемые ракеты «Вихрь», которые несут российские вертолеты, позволяют уничтожать различные цели, включая беспилотники.

В том же месяце в Telegram-канале «Воевода Вещает» было опубликовано полное видео охоты вертолета Ка-52 на маневрирующий дрон ВСУ над Липецкой областью.