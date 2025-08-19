Войти
Lenta.ru

Авиаполк ВС России получил партию Ка-52

192
0
0
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости.

Минобороны сообщило о получении авиаполком ВС России партии вертолетов Ка-52

Один из авиаполков Вооруженных сил (ВС) России получил новую партию вертолетов Ка-52. Об этом со ссылкой на опубликованное Минобороны РФ видео сообщает ТАСС.

Агентство обратило внимание на заявление штурмана воздушного судна с позывным Ракета. «В рамках выполнения целевых задач, поставленных министром обороны Российской Федерации [Андреем Белоусовым] по обеспечению группировок войск вооружением и техникой в объеме решаемых ими боевых задач, один из авиационных полков получил новую партию вертолетов Ка-52», — сказал военнослужащий.

По его словам, данные вертолеты работают без нареканий и ими удобно управлять. Боец добавил, что Ка-52 выполняют задачи прикрытия сухопутных войск и участвуют в перехвате беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В июле концерн «Калашников» в Telegram сообщил, что управляемые ракеты «Вихрь», которые несут российские вертолеты, позволяют уничтожать различные цели, включая беспилотники.

В том же месяце в Telegram-канале «Воевода Вещает» было опубликовано полное видео охоты вертолета Ка-52 на маневрирующий дрон ВСУ над Липецкой областью.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.08 03:50
  • 1
Киев отреагировал на видео с россиянами на трофейной американской технике с флагами РФ и США
  • 19.08 03:44
  • 1
В Китае спустили на воду третью подлодку для Исламабада
  • 19.08 03:18
  • 1
Новая украинская ракета «Фламинго» оказалась британской разработкой
  • 18.08 20:35
  • 10070
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.08 20:29
  • 101
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 18.08 15:57
  • 1
Медведев перешёл на примирительный тон в отношении Трампа
  • 18.08 14:30
  • 1
Российская армия добивается успехов на земле и в воздухе. Что нужно знать
  • 18.08 12:19
  • 177
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 18.08 11:53
  • 530
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 18.08 06:31
  • 0
О противостоянии авиации и (наземной) ПВО в послевоенный период.
  • 18.08 01:48
  • 0
Ответ на "Стало известно о «выключенных» российскими С-400 ВВС Пакистана"
  • 18.08 01:16
  • 1
«Если Еревану так нужно»: вице-премьер РФ прокомментировал решение Армении по Зангезурскому коридору
  • 17.08 23:26
  • 1
Минобороны Армении опровергло информацию о передаче Украине ракет
  • 17.08 22:37
  • 0
Ответ на "ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне"
  • 17.08 03:17
  • 0
Ответ на "Николай Патрушев: спуск на воду фрегата "Адмирала Амелько" является примером роста военно-морской мощи РФ"