«Калашников» рассказал об антидроновых возможностях «Вихря»

«Калашников»: Управляемая ракета «Вихрь» может уничтожать беспилотники

Управляемые ракеты «Вихрь», которые несут российские вертолеты, позволяют уничтожать различные цели, включая беспилотники (БПЛА). Об антидроновых возможностях боеприпаса рассказал концерн «Калашников» в Telegram.

Концерн обратил внимание на ролик, демонстрирующий поражение украинского дрона «Вихрем-1». Запущенная с вертолета Ка-52 ракета поразила аппарат противника в Липецкой области.

В сообщении напомнили, что тандемная кумулятивная боевая часть «Вихря» позволяет подбить любой зарубежный танк, поставленный Киеву. «Кроме того, "Вихри" могут уничтожать вертолеты, самолеты-штурмовики и БЛА противника, а также вражеские укрепления, опорные пункты, огневые точки и живую силу. Причем управляемые ракеты эффективно поражают цели в любое время суток и в ограниченно сложных метеоусловиях», — рассказали в концерне.

Там добавили, что специалисты конструкторского бюро «Калашникова» постоянно совершенствуют изделие с учетом опыта его боевого применения в ходе спецоперации.

Ранее в июле концерн сообщил, что в рамках государственного контракта Минобороны России отгружена партия ракет «Вихрь-1». Боевая часть сверхзвуковой ракеты может пробить до 750 миллиметров брони за динамической защитой.