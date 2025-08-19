Войти
Медведчук: для проведения обмена территориями РФ и Украиной нужны референдумы

Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Источник изображения: Анна Марченко/ ТАСС

Политик подчеркнул, что именно люди должны решать свою судьбу, а не Владимир Зеленский и "авантюристы из Брюсселя"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Жители регионов Украины сами должны решать, в составе какой страны они хотят жить, Владимир Зеленский не имеет ни морального права, ни юридических оснований решать вопрос территорий при потенциальном обмене с Россией. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Никакого обмена территориями быть не может не потому, что так говорит Зеленский, который утратил моральное и юридическое право этими территориями распоряжаться. Обмен территориями не может произойти, как на базаре или как в плохой экономике, где все измеряется бартером. Надо создать условия, чтобы люди, которые живут на этих территориях, определились, где они хотят жить, как это уже было в шести бывших регионах Украины, в какой стране - в России или на Украине", - написал Медведчук в статье на портале "Смотрим.ру"

Политик подчеркнул, что именно люди должны решать свою судьбу, "а не просроченный Зеленский и авантюристы из Брюсселя".

Тема якобы возможного "компромисса" или "обмена" территориями стала появляться в западных СМИ после встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. 18 августа в Вашингтоне запланирована встреча Трампа с Зеленским, а после состоится многосторонняя встреча президента США и европейских лидеров.

Газета The New York Times ранее сообщила со ссылкой на источники, что Трамп после встречи с Путиным предложил европейским лидерам план мирного урегулирования, который предполагает уступку Украиной всей территории Донбасса России, включая еще не освобожденные российскими войсками районы. По сведениям источников газеты, Трамп считает, что быстро достичь мирного соглашения можно, если Зеленский согласится передать России оставшуюся часть Донбасса. Взамен, как утверждается, наступит прекращение огня по текущей линии фронта и будут действовать гарантии безопасности - как для Киева, так и для Европы. Позднее агентство Reuters информировало, что Зеленский в беседе с Трампом по итогам его встречи с Путиным назвал невозможной уступку Украиной всей территории Донбасса России.

В Москве неоднократно подчеркивали, что спецоперация на Украине закончится, когда будут достигнуты все ее цели. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, эти цели могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров. Цели спецоперации перечислял Путин. Среди них демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус, а также признание сложившихся на земле реалий.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине. 

Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
