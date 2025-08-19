СВ Бразилии приступили к планированию распределения по подразделениям БМТВ "Центауро-2"

ЦАМТО, 18 августа. СВ Бразилии приступили к планированию распределения по подразделениям боевых машин с тяжелым вооружением (БМТВ) "Центауро-2" с колесной формулой 8x8 итальянского консорциума Iveco-Oto Melara (CIO).

Как сообщает Armyrecognition.com, начальник штаба бразильской армии 16 августа официально издал приказ EME/C Ex No. 1,590, устанавливающий план приемки новой колесной бронированной машины, получившей местное обозначение VBC Cav-MSR. Данный шаг знаменует собой ключевой этап в процессе приобретения 96 ед. "Центауро-2", предназначенных для усиления нескольких бригад по всей территории страны.

Первым подразделением, которое получит новые машины, станет 1-я пехотная бригада "Джунгли", дислоцированная в Боа-Виста (шт.Рорайма), недалеко от границы с Венесуэлой. Этой бригаде будут поставлены 12 машин в приоритетном порядке для повышения ее оперативного потенциала. Вторым подразделением, которое получит новые БМТВ (также 12 машин), станет 11-я механизированная пехотная бригада, базирующаяся в Кампинасе (шт.Сан-Паулу). Третьей станет 15-я механизированная пехотная бригада, базирующаяся в Каскавеле (шт.Парана), с таким же количеством машин.

План также предусматривает постепенное оснащение механизированных кавалерийских бригад. 1-я, 2-я и 3-я бригады получат по 12 машин "Центауро-2". Они будут распределены между 2-м механизированным кавалерийским полком (1-я бригада), 8-м механизированным кавалерийским полком (2-я бригада) и 7-м механизированным кавалерийским полком (3-я бригада). 4-я механизированная кавалерийская бригада получит 24 машины, распределенные между 11-м и 17-м механизированными кавалерийскими полками. Это распределение по подразделениям охватывает практически всю территорию страны.

Помимо территориального распределения, приказ определяет поэтапный график внедрения. С 2025 года в подразделения начнется передача технических руководств и учебных материалов, переведенных на португальский язык, а 2026 год будет посвящен обучению персонала, ответственного за эксплуатацию, обслуживание и поддержку машин, включая водителей, механиков и других специалистов.

Поставка первой серийной "экспериментальной" партии машин запланирована на август 2027 года под эгидой командования логистики (COLOG). Эта партия будет включать семь единиц "Центауро-2", которые будут подвергнуты комплексной оценке. Ее цель – обеспечить полную интеграцию системы в оперативные подразделения к 2028 году.

Как уже сообщал ЦАМТО, о выборе предложенной консорциумом Iveco-Oto Melara БМТВ "Центауро-2" победителем тендера на поставку средней разведывательной бронемашины Viatura Armorada de Cavalaria Media Sobre Rodas (VBC Cav - MSR 8x8) командование СВ Бразилии объявило 25 ноября 2022 года. Контракт на поставку БМТВ "Центауро-2" был подписан в декабре 2022 года.

В целом проект предусматривает закупку не менее 98 ед. "Центауро-2", а также 120-мм боеприпасов, цифровых систем управления огнем, средств связи, систем боевого управления C2, средств пассивной и активной защиты на сумму около 900 млн. евро. Соглашение включает опционы, в случае реализации которых, количество заказанных машин может возрасти до 221 ед., а общая стоимость проекта закупки – до 2 млрд. евро.

Первоначально два прототипа "Центауро-2" проходили оценку в Италии, а с сентября 2024 года в Бразилии начались комплексные войсковые испытания.

Первая БМТВ была доставлена в порт Рио-де-Жанейро контейнеровозом Grande Francia 17 августа 2024 года. Окончательная сборка серийных БМТВ должна осуществляться в Бразилии. Офсетная программа предполагает производство 120-мм боеприпасов на предприятии IMBEL и разработку тренажера AEL Sistemas. Бразилия получит права на реэкспорт БМТВ в регионе Южной Америки.