Политолог Рар: Европа признала, что у Украины нет шансов победить на поле боя

Европейцы, как пояснил эксперт, "проталкиваются к столу будущих переговоров"

БЕРЛИН, 18 августа. /ТАСС/. Европейские страны понимают, что у Украины нет шансов одержать победу на поле боя и поставляемое Киеву западное оружие не оказывает влияние на ситуацию на фронте. Такое мнение высказал известный германский политолог Александр Рар.

"Европейские лидеры садятся в свои правительственные самолеты и мчатся в Вашингтон на саммит Трампа с Зеленским. Такого ажиотажа в политике в новейшей истории не припоминается. Сегодняшний день может войти в историю", - написал Рар в своем Telegram-канале. При этом, по его словам, европейцы как будто смирились с "планом Трампа" завершить конфликт на Украине.

"Европейцы понимают, что у Украины нет больше шансов выиграть на поле боя, что западное оружие не становится game changer. Их главная цель: Европа не должна быть отстранена от принятия решений по Украине", - подчеркнул политолог. Европейцы, как пояснил он, "проталкиваются к столу будущих переговоров". "Это не просто "ярмарка тщеславия", это страх перед возможной Ялтой-2, когда Америка над головами европейцев определит новую архитектуру безопасности с одной Москвой, обойдя Брюссель, Берлин, Париж и Лондон", - констатировал он.

На повестке дня, по мненибю Рара, может оказаться вопрос о вступление Украины в ЕС взамен на отказ Киева присоединиться к НАТО. "[Спецпосланник Трампа Стивен] Уиткофф якобы располагает согласием на это со стороны РФ, тем самым Украина получает некие гарантии безопасности", - резюмировал политолог.

После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. Позже Зеленский сообщил, что собирается обсудить с Трампом "детали по завершению конфликта" в понедельник в Вашингтоне. Вместе с ним на встречу с американским лидером отправляются президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.