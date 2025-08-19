Войти
ТАСС

Политолог Рар: Европа признала, что у Украины нет шансов победить на поле боя

199
0
0
Украинские военные
Украинские военные.
Источник изображения: © Libkos/Kostiantyn Liberov

Европейцы, как пояснил эксперт, "проталкиваются к столу будущих переговоров"

БЕРЛИН, 18 августа. /ТАСС/. Европейские страны понимают, что у Украины нет шансов одержать победу на поле боя и поставляемое Киеву западное оружие не оказывает влияние на ситуацию на фронте. Такое мнение высказал известный германский политолог Александр Рар.

"Европейские лидеры садятся в свои правительственные самолеты и мчатся в Вашингтон на саммит Трампа с Зеленским. Такого ажиотажа в политике в новейшей истории не припоминается. Сегодняшний день может войти в историю", - написал Рар в своем Telegram-канале. При этом, по его словам, европейцы как будто смирились с "планом Трампа" завершить конфликт на Украине.

"Европейцы понимают, что у Украины нет больше шансов выиграть на поле боя, что западное оружие не становится game changer. Их главная цель: Европа не должна быть отстранена от принятия решений по Украине", - подчеркнул политолог. Европейцы, как пояснил он, "проталкиваются к столу будущих переговоров". "Это не просто "ярмарка тщеславия", это страх перед возможной Ялтой-2, когда Америка над головами европейцев определит новую архитектуру безопасности с одной Москвой, обойдя Брюссель, Берлин, Париж и Лондон", - констатировал он.

На повестке дня, по мненибю Рара, может оказаться вопрос о вступление Украины в ЕС взамен на отказ Киева присоединиться к НАТО. "[Спецпосланник Трампа Стивен] Уиткофф якобы располагает согласием на это со стороны РФ, тем самым Украина получает некие гарантии безопасности", - резюмировал политолог.

После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. Позже Зеленский сообщил, что собирается обсудить с Трампом "детали по завершению конфликта" в понедельник в Вашингтоне. Вместе с ним на встречу с американским лидером отправляются президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Италия
Польша
Россия
США
Украина
Финляндия
Франция
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.08 03:50
  • 1
Киев отреагировал на видео с россиянами на трофейной американской технике с флагами РФ и США
  • 19.08 03:44
  • 1
В Китае спустили на воду третью подлодку для Исламабада
  • 19.08 03:18
  • 1
Новая украинская ракета «Фламинго» оказалась британской разработкой
  • 18.08 20:35
  • 10070
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.08 20:29
  • 101
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 18.08 15:57
  • 1
Медведев перешёл на примирительный тон в отношении Трампа
  • 18.08 14:30
  • 1
Российская армия добивается успехов на земле и в воздухе. Что нужно знать
  • 18.08 12:19
  • 177
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 18.08 11:53
  • 530
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 18.08 06:31
  • 0
О противостоянии авиации и (наземной) ПВО в послевоенный период.
  • 18.08 01:48
  • 0
Ответ на "Стало известно о «выключенных» российскими С-400 ВВС Пакистана"
  • 18.08 01:16
  • 1
«Если Еревану так нужно»: вице-премьер РФ прокомментировал решение Армении по Зангезурскому коридору
  • 17.08 23:26
  • 1
Минобороны Армении опровергло информацию о передаче Украине ракет
  • 17.08 22:37
  • 0
Ответ на "ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне"
  • 17.08 03:17
  • 0
Ответ на "Николай Патрушев: спуск на воду фрегата "Адмирала Амелько" является примером роста военно-морской мощи РФ"