Беларусь и Китай углубляют сотрудничество в военно-технической сфере

ЦАМТО, 18 августа. В Минске 15 августа прошло очередное заседание Координационного комитета по сотрудничеству в области вооружений и военной техники между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой.

Это важное событие подчеркивает стратегический характер двусторонних отношений между двумя странами в оборонной сфере.

Белорусскую сторону возглавил председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, китайскую делегацию – заместитель начальника Главного управления развития вооружения и военной техники Центрального военного совета (ЦВС) Китайской Народной Республики генерал-майор Чжань Шисянь.

Основные вопросы, рассмотренные в ходе заседания:

- развитие совместных проектов – стороны рассмотрели новые направления кооперации в разработке и производстве современных видов вооружений;

- технологический обмен – особое внимание уделено вопросам трансфера технологий и совместным НИОКР;

- расширение экспортных возможностей – обсуждались перспективы продвижения белорусско-китайской продукции на мировые рынки;

- реакция на глобальные вызовы – партнеры проанализировали изменения в международной безопасности и их влияние на двустороннее сотрудничество.

В рамках заседания состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между управлением военно-технического сотрудничества Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь и Управлением по развитию военных технологий и военной техники Главного управления развития вооружения и военной техники ЦВС КНР.

Ключевые аспекты документа:

- укрепление кооперации в области разработки и модернизации военных технологий;

- создание механизмов взаимодействия между профильными структурами двух стран;

- обмен опытом и технологиями в приоритетных направлениях ВПК.

Документ закладывает правовую основу для углубленного взаимодействия в военно-технической сфере и способствует технологическому развитию военно-промышленных комплексов обеих стран.

В завершении заседания Дмитрий Пантус и Чжань Шисянь подписали итоговый протокол, закрепив достигнутые договоренности по ключевым направлениям взаимодействия.

Подписанные документы предусматривают углубление сотрудничества в разработке новых видов вооружения, совместные проекты по модернизации военной техники, а также углубление кооперации в области высоких технологий.

Китай остается одним из ключевых стратегических партнеров Беларуси в военно-промышленной сфере. Регулярные заседания комитета подтверждают взаимную заинтересованность в углублении взаимодействия.

Ожидается, что достигнутые договоренности откроют новые возможности для предприятий белорусского ВПК и укрепят оборонительный потенциал двух стран.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.