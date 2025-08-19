Войти
ЦАМТО

Беларусь и Китай углубляют сотрудничество в военно-технической сфере

211
0
0
Флаги Белоруссии и Китая
Флаги Белоруссии и Китая.
Источник изображения: avatars.mds.yandex.net

ЦАМТО, 18 августа. В Минске 15 августа прошло очередное заседание Координационного комитета по сотрудничеству в области вооружений и военной техники между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой.

Это важное событие подчеркивает стратегический характер двусторонних отношений между двумя странами в оборонной сфере.

Белорусскую сторону возглавил председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, китайскую делегацию – заместитель начальника Главного управления развития вооружения и военной техники Центрального военного совета (ЦВС) Китайской Народной Республики генерал-майор Чжань Шисянь.

Основные вопросы, рассмотренные в ходе заседания:

- развитие совместных проектов – стороны рассмотрели новые направления кооперации в разработке и производстве современных видов вооружений;

- технологический обмен – особое внимание уделено вопросам трансфера технологий и совместным НИОКР;

- расширение экспортных возможностей – обсуждались перспективы продвижения белорусско-китайской продукции на мировые рынки;

- реакция на глобальные вызовы – партнеры проанализировали изменения в международной безопасности и их влияние на двустороннее сотрудничество.

В рамках заседания состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между управлением военно-технического сотрудничества Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь и Управлением по развитию военных технологий и военной техники Главного управления развития вооружения и военной техники ЦВС КНР.

Ключевые аспекты документа:

- укрепление кооперации в области разработки и модернизации военных технологий;

- создание механизмов взаимодействия между профильными структурами двух стран;

- обмен опытом и технологиями в приоритетных направлениях ВПК.

Документ закладывает правовую основу для углубленного взаимодействия в военно-технической сфере и способствует технологическому развитию военно-промышленных комплексов обеих стран.

В завершении заседания Дмитрий Пантус и Чжань Шисянь подписали итоговый протокол, закрепив достигнутые договоренности по ключевым направлениям взаимодействия.

Подписанные документы предусматривают углубление сотрудничества в разработке новых видов вооружения, совместные проекты по модернизации военной техники, а также углубление кооперации в области высоких технологий.

Китай остается одним из ключевых стратегических партнеров Беларуси в военно-промышленной сфере. Регулярные заседания комитета подтверждают взаимную заинтересованность в углублении взаимодействия.

Ожидается, что достигнутые договоренности откроют новые возможности для предприятий белорусского ВПК и укрепят оборонительный потенциал двух стран.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Китай
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.08 03:50
  • 1
Киев отреагировал на видео с россиянами на трофейной американской технике с флагами РФ и США
  • 19.08 03:44
  • 1
В Китае спустили на воду третью подлодку для Исламабада
  • 19.08 03:18
  • 1
Новая украинская ракета «Фламинго» оказалась британской разработкой
  • 18.08 20:35
  • 10070
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.08 20:29
  • 101
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 18.08 15:57
  • 1
Медведев перешёл на примирительный тон в отношении Трампа
  • 18.08 14:30
  • 1
Российская армия добивается успехов на земле и в воздухе. Что нужно знать
  • 18.08 12:19
  • 177
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 18.08 11:53
  • 530
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 18.08 06:31
  • 0
О противостоянии авиации и (наземной) ПВО в послевоенный период.
  • 18.08 01:48
  • 0
Ответ на "Стало известно о «выключенных» российскими С-400 ВВС Пакистана"
  • 18.08 01:16
  • 1
«Если Еревану так нужно»: вице-премьер РФ прокомментировал решение Армении по Зангезурскому коридору
  • 17.08 23:26
  • 1
Минобороны Армении опровергло информацию о передаче Украине ракет
  • 17.08 22:37
  • 0
Ответ на "ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне"
  • 17.08 03:17
  • 0
Ответ на "Николай Патрушев: спуск на воду фрегата "Адмирала Амелько" является примером роста военно-морской мощи РФ"