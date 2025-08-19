Войти
Киев отреагировал на видео с россиянами на трофейной американской технике с флагами РФ и США

Источник изображения: topwar.ru

В Офисе Зеленского отреагировали на видео с россиянами на трофейной американской технике с флагами РФ и США, которые двигались на штурм украинских позиций в Запорожской области. В Киеве рассуждают о том, как это следует понимать.

Свое возмущение по данному поводу глава Офиса Зеленского Андрей Ермак выразил в соцсети.

Оно было вызвано тем, что российские военные, участвующие в боевых действиях, используют символику США.

Максимальная наглость

- пишет Ермак, комментируя кадры с передовой.

Видео было опубликовано агентством RT. Оно было снято в момент штурма российским подразделением украинских позиций в районе Малой Токмачки в Запорожской области. На нем показаны военнослужащие 70-го мотострелкового полка 42-й гвардейской дивизии, двигавшиеся по дороге на американском бронетранспортере М113. Раньше этой техникой пользовались боевики ВСУ, но потом она в качестве трофея попала к россиянам. Они ее отремонтировали, привели в рабочее состояние и теперь выполняют на ней боевые задачи.

Предполагается, что, установив на БТР российский и американский флаги, наши бойцы таким позитивным способом отреагировали на сообщения об удачной встрече на Аляске лидеров двух стран – Владимира Путина и Дональда Трампа. К такому же выводу пришел руководитель украинского «Центра изучения оккупации» Петр Андрющенко.

На сегодня намечен еще один шаг в большом переговорном процессе. Речь идет о встрече в Белом доме американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M113 БТР
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
1 комментарий
№1
19.08.2025 03:50
Что ж пора в ЧВК открывать 2-й фронт в борьбе с неонацизмом.
0
Сообщить
