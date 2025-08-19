Войти
В России указали на ложь Украины о выпуске собственной баллистической ракеты

Фото: Ryu Seung-Il / Globallookpress.com
Фото: Ryu Seung-Il / Globallookpress.com.

Украина выдает британскую FP-5 за ракету собственного производства

Российский Telegram-канал «Два майора» указал на ложь Украины о выпуске собственной баллистической ракеты дальностью 3000 километров. В публикации отмечается, что Киев выдает британский боеприпас FP-5 за свой.

«На самом деле ракету на Украине делает Milanion Group Ltd — частная компания, зарегистрированная в Великобритании (где также ранее носила название Milanion Limited). Компания выпускает ракету FP-5, которую Украина выдает за свою», — заявил автор.

Он отметил, что Лондон не хочет мира и не захочет его на переговорах в Вашингтоне.

Ранее фотограф Associated Press Ефрем Лукацкий опубликовал первое фото украинской баллистической ракеты «Фламинго». По словам Лукацкого, ракета может преодолевать расстояние в три тысячи километров. Он сообщил, что ракету производят на Украине. Фотограф утверждает, что «Фламинго» уже запустили в серийное производство.

Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
