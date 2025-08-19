Спущена на воду третья НАПЛ класса "Хангор" для ВМС Пакистана

ЦАМТО, 18 августа. На верфи Wuchang Shipbuilding Industry Group Company Ltd в Ухане (Китай) 15 августа состоялась церемония спуска на воду третьей НАПЛ класса "Хангор" ("Тип-039B") для ВМС Пакистана.

По информации командования пакистанского флота, НАПЛ получит наименование "Мангро" (Mangro).

Как сообщал ЦАМТО, закупка подлодок для ВМС Пакистана была согласована в апреле 2015 года по итогам визита в страну председателя КНР Си Цзиньпина.

В июле 2015 года представители Пакистана и Китая достигли договоренности о заключении контракта на поставку 8 подводных лодок для пакистанского флота, стоимость которых оценивается в 5 млрд. долл.

В соответствии с соглашением, четыре подлодки должны быть построены на верфи Wuchang Shipbuilding Industry Group (WSIG) в Китае и переданы ВМС Пакистана в 2022-2023 годах. Оставшиеся четыре субмарины предполагалось построить после передачи технологий в Пакистане на предприятии Karachi Shipyard & Engineering Works Ltd (KS&EW) и поставить ВМС Пакистана к 2028 году. В настоящее время программа отстает от графика.

Спуск на воду головной подлодки серии "Хангор", строящейся в Китае, состоялся в апреле 2024 года. В марте 2025 года в Ухане была спущена на воду вторая НАПЛ серии "Шушук" (Shushuk).

Церемония резки стали для строительства подводной лодки "Тасним", которая является пятой НАПЛ класса "Хангор" и первым кораблем пакистанской постройки, была проведена на предприятии KS&EW в Пакистане в декабре 2021 года. Закладка киля НАПЛ состоялась 26 декабря 2022 года. В феврале 2024 года KS&EW заложила киль шестой подлодки серии и второй пакистанской постройки.

Подводные лодки класса "Хангор" являются экспортным вариантом НАПЛ класса "Тип-039B" "Юань" ВМС НОАК. ВМС Пакистана не раскрывают информацию о точных характеристиках, силовой установке, оборудовании и системах вооружения, установленных на подводных лодках серии. Согласно имеющейся информации, длина ДЭПЛ класса "Хангор" составляет 76 м, ширина – 8,4 м, водоизмещение – 2800 т.