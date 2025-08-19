Войти
ЦАМТО

Спущена на воду третья НАПЛ класса "Хангор" для ВМС Пакистана

158
0
0
Источник изображения: Фото: Pakistan Navy

ЦАМТО, 18 августа. На верфи Wuchang Shipbuilding Industry Group Company Ltd в Ухане (Китай) 15 августа состоялась церемония спуска на воду третьей НАПЛ класса "Хангор" ("Тип-039B") для ВМС Пакистана.

По информации командования пакистанского флота, НАПЛ получит наименование "Мангро" (Mangro).

Как сообщал ЦАМТО, закупка подлодок для ВМС Пакистана была согласована в апреле 2015 года по итогам визита в страну председателя КНР Си Цзиньпина.

В июле 2015 года представители Пакистана и Китая достигли договоренности о заключении контракта на поставку 8 подводных лодок для пакистанского флота, стоимость которых оценивается в 5 млрд. долл.

В соответствии с соглашением, четыре подлодки должны быть построены на верфи Wuchang Shipbuilding Industry Group (WSIG) в Китае и переданы ВМС Пакистана в 2022-2023 годах. Оставшиеся четыре субмарины предполагалось построить после передачи технологий в Пакистане на предприятии Karachi Shipyard & Engineering Works Ltd (KS&EW) и поставить ВМС Пакистана к 2028 году. В настоящее время программа отстает от графика.

Спуск на воду головной подлодки серии "Хангор", строящейся в Китае, состоялся в апреле 2024 года. В марте 2025 года в Ухане была спущена на воду вторая НАПЛ серии "Шушук" (Shushuk).

Церемония резки стали для строительства подводной лодки "Тасним", которая является пятой НАПЛ класса "Хангор" и первым кораблем пакистанской постройки, была проведена на предприятии KS&EW в Пакистане в декабре 2021 года. Закладка киля НАПЛ состоялась 26 декабря 2022 года. В феврале 2024 года KS&EW заложила киль шестой подлодки серии и второй пакистанской постройки.

Подводные лодки класса "Хангор" являются экспортным вариантом НАПЛ класса "Тип-039B" "Юань" ВМС НОАК. ВМС Пакистана не раскрывают информацию о точных характеристиках, силовой установке, оборудовании и системах вооружения, установленных на подводных лодках серии. Согласно имеющейся информации, длина ДЭПЛ класса "Хангор" составляет 76 м, ширина – 8,4 м, водоизмещение – 2800 т.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Пакистан
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.08 03:50
  • 1
Киев отреагировал на видео с россиянами на трофейной американской технике с флагами РФ и США
  • 19.08 03:44
  • 1
В Китае спустили на воду третью подлодку для Исламабада
  • 19.08 03:18
  • 1
Новая украинская ракета «Фламинго» оказалась британской разработкой
  • 18.08 20:35
  • 10070
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.08 20:29
  • 101
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 18.08 15:57
  • 1
Медведев перешёл на примирительный тон в отношении Трампа
  • 18.08 14:30
  • 1
Российская армия добивается успехов на земле и в воздухе. Что нужно знать
  • 18.08 12:19
  • 177
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 18.08 11:53
  • 530
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 18.08 06:31
  • 0
О противостоянии авиации и (наземной) ПВО в послевоенный период.
  • 18.08 01:48
  • 0
Ответ на "Стало известно о «выключенных» российскими С-400 ВВС Пакистана"
  • 18.08 01:16
  • 1
«Если Еревану так нужно»: вице-премьер РФ прокомментировал решение Армении по Зангезурскому коридору
  • 17.08 23:26
  • 1
Минобороны Армении опровергло информацию о передаче Украине ракет
  • 17.08 22:37
  • 0
Ответ на "ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне"
  • 17.08 03:17
  • 0
Ответ на "Николай Патрушев: спуск на воду фрегата "Адмирала Амелько" является примером роста военно-морской мощи РФ"