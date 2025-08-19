Войти
В Китае «распрощались» с советским вооружением

Фото: Wikipedia
Китай отказался от копии советского вооружения в новых БМП

Китайские конструкторы при создании новых боевой машины пехоты (БМП) и десанта (БМД) отказались от копии советского комплекса вооружения, которую устанавливали на БМП ZBD-04. Об этом пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

Канал обратил внимание на фотографии новой бронетехники Народно-освободительной армии Китая, которую перебрасывают для участия в параде в честь 80-летия победы над Японией. «Бронетехника оснащена комплексами активной защиты, а БМП и БМД распрощались с советским комплексом вооружения со 100-миллиметровым орудием, сохранив лишь 30-миллиметровую автопушку», — говорится в сообщении.

Китайскую БМП ZBD-04, разработанную в середине 2000-х годов, оснащали комплексом вооружения, который практически без изменений скопировали с советской и российской БМП-3. Машина несла орудие-пусковую установку калибра 100 миллиметров и автоматическую пушку калибра 30 миллиметров. Наличие снарядов большого калибра требовало места для хранения и повышало вероятность детонации боекомплекта при поражении БМП.

В марте новую БМД НОАК заметили во время перевозки. Машина получила несколько подвижных пусковых установок комплекса активной защиты (КАЗ) с защитными боеприпасами, которые уничтожают приближающиеся цели.

Китай
Китай
Япония
БМП-3
БМП-3
