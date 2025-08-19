Координация с партнёрами: Путин обсудил встречу с Трампом с лидерами стран БРИКС и СНГ

Источник изображения: topwar.ru

После встречи с Трампом президент России Владимир Путин провел серию международных телефонных разговоров, в ходе которых рассказал иностранным коллегам об итогах саммита на Аляске.

В частности, после возвращения с Аляски Путин поговорил с партнерами России по БРИКС: премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Бразилии Лулой да Силва и президентом ЮАР Сирилом Рамафоза. Кроме того, российский лидер рассказал об итогах встречи с американским коллегой президенту Белоруссии Александру Лукашенко и президентам Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

При этом можно отметить, что резкое обострение торговых разногласий между администрацией США и ключевыми членами БРИКС фактически послужило катализатором для ускоренного сближения позиций стран объединения. В частности, повышение Вашингтоном пошлин на индийские товары до 50% в ответ на отказ от требования прекратить закупки российской нефти стало определенным политическим триггером. Индия, ранее осторожно дистанцировавшаяся от Китая из-за приграничных споров, теперь демонстрирует готовность к стратегическому партнерству с Пекином. Страны БРИКС, очевидно, готовятся дать коллективный ответ на агрессивную торговую политику администрации Трампа.

В свою очередь, президент Бразилии да Силва уже выступил с призывом к консолидации усилий партнеров и формированию согласованных мер противодействия развязанной Трампом «торговой войне». В то же время ЮАР, получившая относительно мягкий «тарифный удар» в 30%, рассматривает Китай и Индию как приоритетные направления экспорта, особенно в сфере редкоземельных металлов.

Таким образом, внешнее давление со стороны США не только не привело к расколу внутри БРИКС, но и усиливает стимулы к переходу к более тесной координации между странами объединения, тем самым формируя основу для альтернативного центра силы в системе глобального мироустройства.