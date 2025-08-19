Возможный конкурент современных танков НАТО и России: Китай готовится представить новый ОБТ ZTZ-201

Источник изображения: topwar.ru

Как пишет издание Army Recognition, ожидается, что Китай представит новый средний основной боевой танк ZTZ-201 во время парада Победы в Пекине 3 сентября, который будет посвящен 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.

По оценкам экспертов, его боевая масса составляет примерно 35-40 тонн, что значительно ниже, чем у китайского тяжелого основного боевого танка третьего поколения ZTZ-99 (54 т). Это дало повод предположить, что ZTZ-201 может стать поворотным моментом в военной доктрине в сторону более лёгких и адаптируемых конструкций.

Издание публикует неофициальные характеристики новой китайской боевой машины, так как официальной информации на этот счет пока нет. Основным орудием ZTZ-201 называется 105-мм гладкоствольная пушка нового поколения, предназначенная для стрельбы усовершенствованными боеприпасами, способными развивать начальную скорость около 1706 метров в секунду. В дополнение к этому вооружению машина, по-видимому, оснащена боевой станцией с дистанционным управлением, предназначенной для противодействия воздушным угрозам, таким как БПЛА, включая небольшие FPV-дроны, которые все чаще применяют в современных конфликтах.

Предполагается, что экипаж состоит из трех человек, размещенных в передней части корпуса, над которой установлена башня, функционирующая в автоматическом режиме. В корпус и башню ZTZ-201 встроено по меньшей мере 13 оптико-лидарных датчиков, которые обеспечивают 360-градусный обзор.

Мобильность ZTZ-201 обеспечивается гибридной дизель-электрической силовой установкой, которая, как сообщается, способна выдавать более 1500 лошадиных сил. Собранные Army Recognition данные по китайским гибридным гусеничным машинам указывают на то, что новый танк может развивать скорость на шоссе примерно 84-85 км/ч, а на бездорожье - 40-60 км/ч.

Конструкция танка, по-видимому, рассчитана на гибкое развертывание в различных регионах. Характеристики позволяют использовать его в условиях высокогорья, таких как Гималаи, где более тяжелые танки сталкиваются с трудностями материально-технического обеспечения, а также делают его более пригодным для десантных операций, включая возможные непредвиденные обстоятельства, связанные с Тайванем

По словам экспертов, если сравнивать ZTZ-201 с танками четвертого поколения из других стран, то он может встать в один ряд с российским Т-14 «Армата», американским Abrams X, британским Challenger 3, немецким Panther KF51, франко-германским проектом MGCS и южнокорейским K2 Black Panther.

В отличие от некоторых из этих моделей, в которых основное внимание уделяется крупнокалиберному вооружению и тяжелой броне, в ZTZ-201 приоритет отдается среднему весу, гибридной силовой установке и интегрированным технологиям борьбы с беспилотниками. Очевидно, здесь были учтены уроки боевых действий на Украине, где тяжелые танки были уязвимы для высокоточных ударов и атак БПЛА.