Американский дипломат: Украина станет крупным поставщиком военной техники в Европу

Украина, безусловно, станет крупным поставщиком военной техники в Европу. Это обеспечит ей приток средств, необходимых для восстановления инфраструктуры и сельского хозяйства.

Такое заявление сделал во время интервью для телеканала Fox News постпред США при Североатлантическом альянсе Мэтью Уитакер.

Он пояснил, что это связано с планами европейских стран существенно нарастить свои оборонные расходы.

Они, безусловно, станут крупным поставщиком военной техники в Европу, поскольку те будут тратить 5 процентов, о которых все договорились

- сказал американский дипломат.

По его мнению, уже пора задуматься о будущем украинской экономики. Украине необходимо не только развивать свой ОПК, но и восстанавливать сельское хозяйство, транспортную и прочую инфраструктуру. Для этого Киеву следует привлекать большие инвестиции, в основном, из Европы.

Впрочем, сейчас происходят совершенно противоположные процессы. Евросоюз и НАТО заняты координацией крупных поставок вооружения для ВСУ. Его львиная доля производится в Соединенных Штатах.

Теперь за поставки оружия, техники и боеприпасов полностью отвечает Евросоюз, действуя по новой схеме, которую в прошлом месяце озвучил президент США Дональд Трамп генсеку Североатлантического альянса Марку Рютте. Она предполагает, что американцы будут продавать оружие своим европейским союзникам по НАТО, а те станут передавать его Киеву, самостоятельно расплачиваясь с США за поставки.

