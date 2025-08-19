Войти
ЦАМТО

МИД Германии: объем уже оказанной и обещанной военной помощи Украине суммарно достиг 40 млрд. евро

МИД Германии
МИД Германии.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Marc Vorwerk/SULUPRESS

ЦАМТО, 18 августа. Объем военной поддержки, которую ФРГ оказала или обязалась оказать Украине в ближайшие годы, достиг примерно 40 млрд. евро по состоянию на 15 августа, сообщило Министерство иностранных дел Германии.

"Правительство ФРГ на сегодняшний день … оказало или предоставило на следующие годы (Киеву – ред.) военную поддержку в размере приблизительно 40 млрд. евро (по состоянию на 15 августа)", – говорится на странице официального сайта МИД ФРГ, посвященной поддержке Украины.

"Объем помощи Киеву на "гражданские" нужды, по информации министерства, достиг 34 млрд. евро, передает "РИА Новости".

  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
