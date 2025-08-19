Войти
Известия.ru

В «Ростехе» рассказали об эффективности боевого тандема Су-35С и Су-34

Источник изображения: Фото: РИА Новости

«Ростех»: Су-35С способны наносить точные удары глубоко в тыл противника

Тандем из российского многоцелевого истребителя Су-35С и истребителя-бомбардировщика Су-34 может выполнять самые сложные тактические задачи на фронте. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

«Это пример взаимодополняющих авиакомплексов, где Су-35С действует как самолет прикрытия, а Су-34 — как «ударный кулак», — указано в Telegram-канале корпорации.

Отмечается, что Су-35С эффективен в подавлении средств противовоздушной обороны (ПВО) и разведывательной деятельности, в то время как бомбардировщик может наносить точечные удары глубоко в тыл противника управляемыми авиабомбами и высокоточными ракетами.

«Дуэт этих платформ образует эффективный ударный комплекс, способный выполнять сложнейшие тактические задачи на фронте», — добавили в «Ростехе».

Ранее, 16 августа, глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что иностранные партнеры проявляют интерес к российскому истребителю Су-57, от них есть конкретные заказы. По его словам, многие государства занимаются созданием самолетов пятого поколения, в их число входят США и Россия.


  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Су-34
Су-35С
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
