Войти
Lenta.ru

Стало известно о тандеме Су-34 и Су-35С

196
0
0
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости.

Ростех: Истребители Су-34 и Су-35С действуют в тандеме

Истребители Су-35С со своей «длинной рукой» не дают самолетам противника выходить на рубежи применения оружия, действуя в боевом тандеме с Су-34. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале госкорпорации «Ростех».

В компании отметили, что самолеты Су-35С и Су-34 действуют вместе — если первый выступает в качестве прикрытия, то второй является «ударным кулаком».

Су-35С, согласно «Ростеху», представляет собой сверхманевренную машину, которая защищает Су-34 от угроз сверху. «Она оснащена фазированной РЛС, позволяющей обнаруживать и сопровождать многочисленные цели. Самолет может подавлять объекты ПВО и проводить разведку», — говорится в публикации.

Су-34 предназначен для нанесения ударов ракетами и высокоточными бомбами глубоко в тылу противника, куда он проникает благодаря прикрытию со стороны Су-35С.

«Дуэт этих платформ образует эффективный ударный комплекс, способный выполнять сложнейшие тактические задачи на фронте», — говорится в публикации.

Ранее журнал Military Watch Magazine заметил, что российский истребитель четвертого поколения Су-35 играет ведущую роль в воздушных кампаниях специальной военной операции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Су-34
Су-35
Су-35С
Компании
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.08 03:50
  • 1
Киев отреагировал на видео с россиянами на трофейной американской технике с флагами РФ и США
  • 19.08 03:44
  • 1
В Китае спустили на воду третью подлодку для Исламабада
  • 19.08 03:18
  • 1
Новая украинская ракета «Фламинго» оказалась британской разработкой
  • 18.08 20:35
  • 10070
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.08 20:29
  • 101
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 18.08 15:57
  • 1
Медведев перешёл на примирительный тон в отношении Трампа
  • 18.08 14:30
  • 1
Российская армия добивается успехов на земле и в воздухе. Что нужно знать
  • 18.08 12:19
  • 177
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 18.08 11:53
  • 530
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 18.08 06:31
  • 0
О противостоянии авиации и (наземной) ПВО в послевоенный период.
  • 18.08 01:48
  • 0
Ответ на "Стало известно о «выключенных» российскими С-400 ВВС Пакистана"
  • 18.08 01:16
  • 1
«Если Еревану так нужно»: вице-премьер РФ прокомментировал решение Армении по Зангезурскому коридору
  • 17.08 23:26
  • 1
Минобороны Армении опровергло информацию о передаче Украине ракет
  • 17.08 22:37
  • 0
Ответ на "ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне"
  • 17.08 03:17
  • 0
Ответ на "Николай Патрушев: спуск на воду фрегата "Адмирала Амелько" является примером роста военно-морской мощи РФ"