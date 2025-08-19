Стало известно о тандеме Су-34 и Су-35С

Ростех: Истребители Су-34 и Су-35С действуют в тандеме

Истребители Су-35С со своей «длинной рукой» не дают самолетам противника выходить на рубежи применения оружия, действуя в боевом тандеме с Су-34. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале госкорпорации «Ростех».

В компании отметили, что самолеты Су-35С и Су-34 действуют вместе — если первый выступает в качестве прикрытия, то второй является «ударным кулаком».

Су-35С, согласно «Ростеху», представляет собой сверхманевренную машину, которая защищает Су-34 от угроз сверху. «Она оснащена фазированной РЛС, позволяющей обнаруживать и сопровождать многочисленные цели. Самолет может подавлять объекты ПВО и проводить разведку», — говорится в публикации.

Су-34 предназначен для нанесения ударов ракетами и высокоточными бомбами глубоко в тылу противника, куда он проникает благодаря прикрытию со стороны Су-35С.

«Дуэт этих платформ образует эффективный ударный комплекс, способный выполнять сложнейшие тактические задачи на фронте», — говорится в публикации.

Ранее журнал Military Watch Magazine заметил, что российский истребитель четвертого поколения Су-35 играет ведущую роль в воздушных кампаниях специальной военной операции.