На Западе дали оценку российскому Су-35 в СВО

MWM: Российский истребитель Су-35 играет ведущую роль в воздушных кампаниях СВО

Российский истребитель четвертого поколения Су-35 играет ведущую роль в воздушных кампаниях специальной военной операции (СВО). Такую оценку самолету дал западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Су-35 играет ведущую роль в воздушных операциях в российско-украинской войне с февраля 2022 года, причем один из его самых заметных успехов произошел в первые дни операции 5 марта 2022 года, когда, как сообщается, самолет сбил четыре украинских истребителя Су-27 в районе города Житомир», — говорится в публикации.

Издание пишет, что превосходство Су-35 над украинскими истребителями Mirage 2000, F-16 и Су-27 признают и на Украине. Журнал отмечает, что в настоящее время одной из основных задач Су-35 в СВО является прикрытие российских вертолетов и самолетов, наносящих ракетно-бомбовые удары по украинским военным объектам.

«Тем не менее считается, что Су-35 значительно уступает более новым китайским и американским истребителям, таким как F-35A, J-16 и J-20, что отражает упадок российского технологического сектора и промышленной базы после распада СССР», — заключает издание, напоминая о сравнительно небольших объемах производства Су-35.

В июле Telegram-канал Colonelcassad заметил, что истребители Су-35С Воздушно-космических сил России начали применять новую ракету класса «воздух-воздух» Р-77М, созданную для самолетов пятого поколения Су-57.