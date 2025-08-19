Войти
«ТЦК уже не нужны»: главком ВСУ планирует создать на Украине многотысячную армию наземных роботов

Источник изображения: topwar.ru

Главком ВСУ Александр Сырский планирует создать на Украине многотысячную армию наземных роботов. Предполагается принять из на вооружение уже в этом году.

Такое заявление генерал сделал во время интервью украинским журналистам.

Он утверждает, что до конца текущего года в ВСУ поступит около 15 тысяч новых роботизированных платформ.

На этот год у нас запланировано поступление в войска 15 тысяч наземных роботизированных платформ различного назначения

- заявил Сырский.

По мнению украинского главнокомандующего, такая мера может частично компенсировать дефицит живой силы на передовой. Следуя его логике, можно предположить, что если на Украине нарастят объемы производства роботов, то ТЦК киевскому режиму будут уже не нужны – вместо людей в бой пойдут машины.

Генерал сообщил, что в данный момент роботизированные комплексы уже успешно применяются в ходе боевых действий на Донбассе. В частности, их задействовали для отражения прорыва российских войск между Красноармейском и Добропольем.

Также украинский военачальник посетовал, что на фронтах сейчас складывается сложная ситуация для ВСУ.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее Сырский призвал Киев быть постоянно готовым к войне с Россией, даже в случае достижения мирного соглашения между Украиной и РФ. Он считает, что украинским военным следует в дальнейшем делать выводы из опыта идущих сейчас боевых действий. Они показали, по мнению Сырского, что ВСУ нуждаются в модернизации и внедрении высоких технологий.

