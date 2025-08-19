Заместитель директора НИИ «Вектор» — о развитии современных дронов и способах противодействия им

Беспилотники приносят все больше проблем: они поджигают энергетические объекты, выводят из строя предприятия, вызывают заторы на железных дорогах и коллапс в аэропортах. Какие способы защиты существуют? И реальна ли в принципе стопроцентная защита? На эти и другие вопросы «РГ» отвечает заместитель директора НИИ «Вектор» (входит в «Росэл» Госкорпорации Ростех) Наталия Котляр.

— Наталия Владимировна, мне кажется, в последнее время дроны как-то очень быстро умнеют. А скоро, с появлением искусственного интеллекта их возможности вообще возрастут многократно.

— Вы правы, современный этап характеризуется повышением степени автономности дроновых систем в сочетании со все более совершенным искусственным интеллектом. Беспилотники умнеют на глазах за счет их интеграции с передовыми технологиями, такими как машинное обучение и глубокие нейронные сети. ИИ помогает распознавать препятствия, осуществлять полеты с опорой на компьютерное зрение (без GPS-навигации), нейросети выполняют функцию беспилотного «мозга», принимая решения в режиме реального времени.

К примеру, военные БПЛА теперь в считаные мгновения распознают и поражают цели. Они могут нести ракеты и работать в группе, дроны-камикадзе превратились в дешевую альтернативу крылатым ракетам, а роевые системы позволяют сотням БПЛА вести скоординированную атаку или разведку. Одновременно набирают обороты стелс-технологии — появляется все больше модификаций малозаметных беспилотников, работающих в воздухе, воде и на земле.

Стремительно эволюционируют и гражданские дроны. Сегодня мало кого удивишь беспилотными курьерами. Такие технологии широко применяются в сельском хозяйстве: например, благодаря мультиспектральным камерам появляется оперативная аналитика состояния полей, на основании которой в автоматическом режиме принимается решение о необходимости распыления удобрений. Дроны занимаются и инспекцией состояния критической инфраструктуры — дорог, сложных инженерных сооружений, ЛЭП, трубопроводов.

Но нужно понимать, что беспилотники — это всего лишь инструмент. Он может использоваться как на благо человека, так и во вред. Это как со скальпелем — если он в руках хирурга, то принесет много пользы, а если попадет в руки человека с недобрыми намерениями, то жди беды.

— Как можно защититься от беспилотников? Возможно ли это в принципе, с учетом современного уровня развития БПЛА?

— Можно и нужно. Наличие продуманной системы анти-БПЛА на объекте — такое же естественное требование времени, как и наличие обычных контрольно-пропускных пунктов. Такое положение закреплено в России уже и на законодательном уровне — ответственность за защиту объектов от дроновых атак возложена лично на руководство предприятий.

Среди наиболее популярных систем анти-БПЛА — радиоэлектронная борьба (РЭБ), радиоэлектронное противодействие (РЭП), лазеры, дроны-перехватчики (с сетями или кинетическим ударом).

— Но насколько эффективны против БПЛА те же лазеры?

— Лазерные системы противодействия беспилотникам сейчас очень «хайповая» тема, ведь целые поколения воспитаны на фантастических фильмах о лазерах — взять хотя бы легендарные «Звездные войны». Потому многие воспринимают их как высокотехнологичное будущее. Тем не менее сама технология далеко не нова — ее появление предсказал еще Альберт Эйнштейн в 1917 году, а первые приборы появились на рубеже 1960-х годов.

Лазерные технологии весьма перспективны, но в их использовании есть нюансы. Например, чтобы сбить беспилотник, лазеру нужно какое-то время непрерывно фиксироваться на определенной точке, а дроны, такие как FPV, — очень быстрые и маневренные цели. Также лазеры чувствительны к атмосферным помехам. Потому одна из насущных задач для разработчиков — создание эффективной системы целеопределения и целеудержания.

Эффективнее всего использовать лазерные технологии в комбинации с РЭБ, механическими средствами защиты (сетями) и средствами кинетического поражения целей.

— Какие же средства защиты объектов от дронов наиболее эффективны сегодня?

— В первую очередь это средства эшелонированной защиты, которые по-прежнему остаются востребованными. Например, комплексы СЕРП стоят на важнейших объектах критической инфраструктуры. Последняя модификация — СЕРП-ВС13Д — работает на 13 частотах, совмещая в себе РЭБ и высокоточный детектор. Он «убивает» квадрокоптеры с функцией управления в широком диапазоне частот, FPV-дроны, роевые БПЛА-группировки — технику, которая по зубам далеко не всем системам РЭБ. СЕРП управляется как автоматически, так и вручную, активизируясь только в случае реальной опасности.

Или же мобильная система против FPV-дронов — ПРЕС. Ее устанавливают на машины скорой помощи, автобусы, грузовики, внедорожники и легковушки. Дальность подавления — до 150 метров с радиусом 360 градусов. Аппаратура подключается прямо к автомобильному аккумулятору, блок управления находится в салоне.

Хорошее решение для обнаружения дронов на оптоволокне — трехкоординатный пассивный когерентный локатор (3D ПКЛ). В отличие от РЛС, он ничего не излучает, потому незаметен для радиоразведки. Плюс не нужно получать никакие разрешения на использование радиочастот. При этом его энергопотребление ничтожно. Устройство анализирует «гуляющие» в атмосфере сигналы радио и ТВ, отраженные от потенциальной цели, определяя ее точные координаты. Этот прибор «видит» легкомоторные самолеты на дальности в несколько десятков километров. Важно, что он нормально работает в городе среди множества железобетонных зданий, для него не имеет значения погода или атмосферная видимость.

— А как обстоят дела с антидроновыми системами за границей?

— Мы внимательно отслеживаем конкурентов не только в России, но и за рубежом. На мой взгляд, тренды развития глобальной и российской отраслей — общие. Различия кроются в деталях: по одним направлениям наши компетенции более продвинутые, по другим — их. Но, как показали недавние события на Ближнем Востоке, универсального, защищающего на все 100 процентов антидронового средства нет ни у кого — несмотря на громкие заявления ряда зарубежных производителей.

В то же время, ключевые направления, по которым развивается конкурентная борьба отечественных и зарубежных разработчиков и производителей, следующие. В фокусе внимания — комплексные системы, состоящие из детектора и самых разных средств подавления. Наш СЕРП на фоне западных изделий выглядит вполне достойно и даст фору многим. Также идет мощная интеграция ИИ в системы управления БПЛА, внедряется концепция многослойной защиты объектов от атак беспилотников, быстро эволюционируют мобильные решения для полевого применения. Особая задача — минимизация себестоимости изделий.

Из новинок интересны американские разработки в области квантовых радаров — они «видят» объекты за радиогоризонтом, а также нейросетевые предсказания траекторий полета беспилотников.

— А как насчет противодействия рою дронов — если по объекту выпустят, допустим, тысячу дронов, можно ли его спасти?

— Защита предприятия от роя из тысячи дронов — крайне сложная, но решаемая задача. Все зависит от применяемых технологий защиты, бюджета и времени реагирования. Во-первых, нужна комплексная эшелонированная система защиты. Уже на начальном этапе стоит внедрить хотя бы базовые меры, такие как детекторы, ИИ-анализ выявляемых угроз, средства физической защиты. Их нужно сочетать с «умным» радиоэлектронным подавлением, спуфингом, кинетическим противодействием и маскировкой. Не стоит забывать и о готовности персонала объекта — тренинги и учения здесь точно не помещают.

Без хорошо продуманного комплексного подхода шансы остановить массовую атаку близки к нулю. Но при этом нужно понимать, что даже лучшая в мире защита не дает 100-процентной гарантии. Это как с врачом — ни один даже самый выдающийся доктор никогда не сможет гарантировать 100-процентную результативность терапии. Но шансов на спасение точно не будет, если защита фрагментарна, нет резервных схем обороны объекта или объект полностью «открыт».

— Эксперты говорят о нашем отставании в защите от дронов (БЭК) на море — так ли это?

— НИОКР в этом направлении ведутся, и весьма активно. Так, разрабатываются специализированные морские системы РЭБ, детекторы для обнаружения малозаметных целей над морской поверхностью, кинетические средства противодействия, в том числе дроны-перехватчики. Потому в ближайшие несколько лет отставание может сократиться. Также не исключаю появления новых эффективных разработок, не имеющих аналогов в мире.

— Как отключение сотовой связи и интернета мешает дронам? И насколько эффективно в борьбе с ними лишение мобильной связи целых регионов?

— Здесь нет однозначного ответа. Перебои с мобильной связью и интернетом эффективны против атак с применением любительских дешевых дронов, а также ряда коммерческих изделий. Например, некоторые коммерческие коптеры (DJI) зависят от мобильного интернета — через него они грузят карту местности, транслируют видео в «облако» и управляются через 4G. Без сотовой связи их функционал существенно сокращается, но при этом они остаются частично функциональными.

Есть также FPV-дроны с сотовым управлением, особенно «гаражные» варианты. Для них отключение мобильной связи имеет критическое значение, вплоть до потери дрона. Многие гражданские дроны с дистанционным управлением используют LTE для видеострима и телеметрии, сохраняя при этом функцию автономного полета на случай отключения связи.

Если же нужно защититься от военных беспилотных систем, современных автономных или аналоговых БПЛА, то отключение услуг сотовых операторов вряд ли окажет хоть сколько-нибудь заметное противодействие. Дело в том, что у них просто другой принцип работы — по спутнику, в защищенных каналах связи или с опорой на автономные системы навигации, в частности, инерциальные.

Источник: Российская газета