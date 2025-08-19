Войти
Lenta.ru

В США для победы над Россией потребовали «длительных бомбардировок»

203
0
0
Фото: David Swanson / Reuters
Фото: David Swanson / Reuters.

NI: США для победы над Россией или Китаем потребуются длительные бомбардировки

США для победы над Россией или Китаем потребуются длительные бомбардировки, пишет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Ставрос Атламазоглу.

Автор обратил внимание на недавний комментарий командующего 8-й воздушной армией Военно-воздушных сил (ВВС) США генерал-майора Джейсона Армагоста, согласно которому, для применения американских стратегических малозаметных бомбардировщиков B-21 Raider решающее значение будет иметь их количество.

Обозреватель напомнил, что в ходе июньской операции Midnight Hammer американские стратегические бомбардировщики B-2 совершили несколько точечных ударов по целям в Иране. «Однако, по словам высокопоставленных офицеров ВВС, для победы в войне с практически равным противником, таким как Китай или Россия, могут потребоваться более длительные бомбардировки», — уверяет автор, отмечая, что в этом случае речь идет о неядерном конфликте.

Ранее блог The Aviationist со ссылкой на ВВС США сообщил, что экипажи американских стратегических бомбардировщиков B-1B в граничащей с Россией Норвегии отработают действия в условиях повышенной опасности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
Норвегия
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.08 03:50
  • 1
Киев отреагировал на видео с россиянами на трофейной американской технике с флагами РФ и США
  • 19.08 03:44
  • 1
В Китае спустили на воду третью подлодку для Исламабада
  • 19.08 03:18
  • 1
Новая украинская ракета «Фламинго» оказалась британской разработкой
  • 18.08 20:35
  • 10070
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.08 20:29
  • 101
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 18.08 15:57
  • 1
Медведев перешёл на примирительный тон в отношении Трампа
  • 18.08 14:30
  • 1
Российская армия добивается успехов на земле и в воздухе. Что нужно знать
  • 18.08 12:19
  • 177
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 18.08 11:53
  • 530
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 18.08 06:31
  • 0
О противостоянии авиации и (наземной) ПВО в послевоенный период.
  • 18.08 01:48
  • 0
Ответ на "Стало известно о «выключенных» российскими С-400 ВВС Пакистана"
  • 18.08 01:16
  • 1
«Если Еревану так нужно»: вице-премьер РФ прокомментировал решение Армении по Зангезурскому коридору
  • 17.08 23:26
  • 1
Минобороны Армении опровергло информацию о передаче Украине ракет
  • 17.08 22:37
  • 0
Ответ на "ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне"
  • 17.08 03:17
  • 0
Ответ на "Николай Патрушев: спуск на воду фрегата "Адмирала Амелько" является примером роста военно-морской мощи РФ"