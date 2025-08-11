В США описали ядерный удар «самого худшего для мира дня»

Генерал-майор Армагост: В самый плохой для мира день B-21 нанесут ядерный удар

Для применения американских стратегических малозаметных бомбардировщиков B-21 Raider решающее значение будет иметь их количество. Возможный ядерный удар в сценарии «самого худшего для мира дня» описал командующий 8-й воздушной армией Военно-воздушных сил (ВВС) США генерал-майор Джейсон Армагост. Об этом сообщает издание TWZ.

Обозреватель Джозеф Тревитик напоминает, что официально Пентагон планирует закупить не менее 100 самолетов B-21 Raider, тогда как некоторые американские чиновники поддерживают идею приобретения 145 таких бомбардировщиков. Автор подчеркивает, что B-21 Raider станет не просто бомбардировщиком, поскольку обладает обширным набором сетевых функций, средств управления боем, возможностями радиоэлектронной борьбы, разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также может выступать ведущим самолетом, контролирующим ведомые беспилотные аппараты.

«Если мы правильно рассчитаем численность наших сил, а это всегда будет нашей заботой, мы сможем задать темп кампании. Мы сможем обеспечить разнообразие боеприпасов и вариантов атаки. Мы сможем создать целый ряд возможностей, которые не только будут держать под угрозой один театр военных действий в конфликте, но и будут готовы к бою в случае… [других] событий, происходящих по всему миру», — сказал офицер.

Армагост назвал недавнюю операцию США против Ирана Midnight Hammer («Полуночный молот») примером масштаба военных кампаний будущего, в которых сможет принимать участие B-21 Raider. По его словам, в случае конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе ВВС США потребуется большое число B-21 Raider, которые не только обеспечат требуемую гибкость в проведении операций, но сделают их прогнозирование непредсказуемым для противника.

Говоря о потенциальной необходимости нанесения ядерных ударов, генерал-майор заявил, что ВВС США «нужно быть готовым действовать в худший день, который мир когда-либо видел, даже не только в тот, который видела наша страна, а в худший день, который мир когда-либо видел». Офицер заметил, что B-21 Raider обеспечат выполнение «органических цепочек убийств», предполагающих последовательное выполнение ряда операций даже в случае потери управления частью критически важных систем.

«В самый плохой день, когда происходят атаки в космосе или [спутник поражает] электромагнитный импульс, когда, например, связь или GPS отключены, бомбардировщику, способному нести ядерное оружие, необходимо добраться до цели и держать ее под угрозой. Поэтому вам необходимо иметь, заложенную в системах самолета, возможность знать, где вы находитесь, знать свой статус, а также способность командовать, управлять и поддерживать связь», — сказал офицер.

В июле журнал Air & Space Forces Magazine (ASFM) сообщил, что ВВС США могут получить первые строевые самолеты B-21 Raider в 2026 году.