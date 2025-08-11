Войти
Lenta.ru

В США описали ядерный удар «самого худшего для мира дня»

192
0
0
Фото: Juan Femath / Wikimedia
Фото: Juan Femath / Wikimedia.

Генерал-майор Армагост: В самый плохой для мира день B-21 нанесут ядерный удар

Для применения американских стратегических малозаметных бомбардировщиков B-21 Raider решающее значение будет иметь их количество. Возможный ядерный удар в сценарии «самого худшего для мира дня» описал командующий 8-й воздушной армией Военно-воздушных сил (ВВС) США генерал-майор Джейсон Армагост. Об этом сообщает издание TWZ.

Обозреватель Джозеф Тревитик напоминает, что официально Пентагон планирует закупить не менее 100 самолетов B-21 Raider, тогда как некоторые американские чиновники поддерживают идею приобретения 145 таких бомбардировщиков. Автор подчеркивает, что B-21 Raider станет не просто бомбардировщиком, поскольку обладает обширным набором сетевых функций, средств управления боем, возможностями радиоэлектронной борьбы, разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также может выступать ведущим самолетом, контролирующим ведомые беспилотные аппараты.

«Если мы правильно рассчитаем численность наших сил, а это всегда будет нашей заботой, мы сможем задать темп кампании. Мы сможем обеспечить разнообразие боеприпасов и вариантов атаки. Мы сможем создать целый ряд возможностей, которые не только будут держать под угрозой один театр военных действий в конфликте, но и будут готовы к бою в случае… [других] событий, происходящих по всему миру», — сказал офицер.

Армагост назвал недавнюю операцию США против Ирана Midnight Hammer («Полуночный молот») примером масштаба военных кампаний будущего, в которых сможет принимать участие B-21 Raider. По его словам, в случае конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе ВВС США потребуется большое число B-21 Raider, которые не только обеспечат требуемую гибкость в проведении операций, но сделают их прогнозирование непредсказуемым для противника.

Говоря о потенциальной необходимости нанесения ядерных ударов, генерал-майор заявил, что ВВС США «нужно быть готовым действовать в худший день, который мир когда-либо видел, даже не только в тот, который видела наша страна, а в худший день, который мир когда-либо видел». Офицер заметил, что B-21 Raider обеспечат выполнение «органических цепочек убийств», предполагающих последовательное выполнение ряда операций даже в случае потери управления частью критически важных систем.

«В самый плохой день, когда происходят атаки в космосе или [спутник поражает] электромагнитный импульс, когда, например, связь или GPS отключены, бомбардировщику, способному нести ядерное оружие, необходимо добраться до цели и держать ее под угрозой. Поэтому вам необходимо иметь, заложенную в системах самолета, возможность знать, где вы находитесь, знать свой статус, а также способность командовать, управлять и поддерживать связь», — сказал офицер.

В июле журнал Air & Space Forces Magazine (ASFM) сообщил, что ВВС США могут получить первые строевые самолеты B-21 Raider в 2026 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
Проекты
GPS
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 02:35
  • 37
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 11.08 02:16
  • 9870
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.08 01:51
  • 1
Чуть было не упустив Трампа, Путин все же добился идеальной встречи (The New York Times, США)
  • 11.08 01:37
  • 1
Вместо санкций Дональд Трамп объявил о проведении саммита с Россией (The Economist, Великобритания)
  • 10.08 05:58
  • 1
О "левых", "правых", и России (в разных ее ипостасях)
  • 10.08 05:46
  • 0
Ответ на "Британия готовит России новую угрозу из стратосферы"
  • 10.08 03:08
  • 1
Британия готовит России новую угрозу из стратосферы
  • 09.08 14:47
  • 1
В России начали прятать «Герани» от ВСУ
  • 09.08 02:25
  • 1
«Тоже из стиральных машинок?» - на авианосце Gerald R. Ford ВМС США выявлено более 6500 китайских микрочипов
  • 09.08 02:21
  • 1
Ростех начал серийное производство оборудования для нейросетей с инновационной системой охлаждения
  • 09.08 02:13
  • 1
В Турции запустили в серийное производство палубный реактивный беспилотник
  • 09.08 00:44
  • 2
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 08.08 21:10
  • 1
Танки есть – сервиса нет
  • 08.08 20:50
  • 0
Ответ на "Раскрываем детали мирных предложений Дональда Трампа Владимиру Путину. Москва получит очень много (Onet.pl, Польша)"
  • 08.08 12:20
  • 2
Стало известно о групповых ударах Су-57 в зоне СВО