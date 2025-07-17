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ВВС США получат два B-21 в 2026 году

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Фото: David Swanson / Reuters
Фото: David Swanson / Reuters.

ASFM: ВВС США получат два стратегических бомбардировщика B-21 в 2026 году

Военно-воздушные силы (ВВС) США могут получить первые строевые самолеты B-21 Raider в 2026 году. Об этом пишет Air & Space Forces Magazine (ASFM).

Отмечается, что расширение производства стратегических бомбардировщиков B-21, которое заложено в бюджет ВВС на 2026 финансовый год, обеспечит существующий завод Northrop Grumman в Палмдейле, штат Калифорния.

«Служба также сообщила, что, по крайней мере, два бомбардировщика будут получены в 2026 году. Хотя они используются для испытаний, при необходимости самолеты можно быстро переоборудовать для боевых действий», — говорится в материале.

ВВС запросили 10,3 миллиарда долларов для B-21 на 2026 год. Из них 4,5 миллиарда направят на расширение производства. При этом неизвестно, насколько хотят увеличить темпы выпуска. Считается, что изначально Northrop Grumman планировала выпускать 7-8 самолетов в год.

В апреле глава стратегического командования Вооруженных сил США Энтони Коттон допустил, что ВВС нужно 145 самолетов B-21. Ведомство планировало приобрести 100 новых бомбардировщиков.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
Компании
Northrop Grumman
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