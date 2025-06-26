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Стало известно о разработке «преемника» ударившей по Ирану бомбы США

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Фото: U.S. Air Force / AP
Фото: U.S. Air Force / AP.

TWZ: США разработают преемника ударившей по Ирану бомбы GBU-57

США разрабатывают преемника ударившей по иранским подземным ядерным объектам противобункерной бомбы GBU-57, считающейся самым мощным неядерным снарядом в американском арсенале. Об этом стало известно изданию TWZ.

В рамках проекта Next Generation Penetrator (NGP) планируется создать бомбу массой около 10 тонн, которая бы занимала промежуточное положение между снарядами GBU-72 и GBU-57, однако была бы способна точнее поражать цель — в пределах 2,2 метра с вероятностью 90 процентов. Другие особенности NGP — возможность подрыва боевой части на заданной глубине после вхождения в защищенную толщу и сброс оснащенной двигателем бомбы вдали от цели.

Одним из носителей перспективной бомбы станет американский стратегический стелс-бомбардировщик B-21 Raider, который сможет переносить два снаряда NGP.

Ранее издание признало, что, вероятнее всего, Ирану после бомбардировок США удалось сохранить свои установки по обогащению урана и используемые при этом радиоактивные материалы.

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Страны
Иран
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
GBU-57
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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