Оборонный бюджет Индонезии на 2026 ф.г. запланирован в размере 11,4 млрд. долл.

Расчёт индонезийской гаубицы LG1 Mk II во время учебных занятий.
Расчёт индонезийской гаубицы LG1 Mk II во время учебных занятий.
Источник изображения: tni.mil.id

ЦАМТО, 18 августа. Правительство Индонезии в проекте государственного бюджета на 2026 ф.г. выделило 185 трлн. индонезийских рупий (11,4 млрд. долл.) на оборонные расходы.

Министр финансов Индонезии Мульяни Индравати на пресс-конференции в Джакарте 15 августа заявил, что эти средства, в первую очередь, будут направлены на закупку самолетов, закупку и обслуживания боевых бронированных машин, эксплуатационную поддержку состоящих на вооружении военных кораблей и пусковых установок, а также на формирование региональных военных командований.

Напомним, что оборонный бюджет Индонезии на 2025 ф.г. был запланирован в размере 165,2 трлн. индонезийских рупий (10,52 млрд. долл.), что на 5,65% ниже одобренного бюджета на 2024 ф.г., который составлял 175,1 трлн. индонезийских рупий.

Бюджет закупок военной техники обычно дополняется частью иностранных займов, размер которых устанавливается каждые пять лет. Например, на бюджетный период 2019-2024 гг. эта сумма была установлена в размере 25 млрд. долл.

