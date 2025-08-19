В России рассказали о вызывающих цунами «Посейдонах»

Кнутов: Ядерная торпеда «Посейдон» может вызвать цунами

Российская торпеда «Посейдон» с ядерной энергетической установкой может вызвать цунами, которое способно смыть прибрежные объекты противника. О возможностях оружия рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru.

Он подчеркнул, что подводный аппарат «Посейдон» обладает дальностью 10-11 тысяч километров. Изделие в несколько раз превосходит обычные торпеды по скорости. По словам эксперта, «Посейдон» сложно обнаружить при приближении к цели.

«При одновременном использовании нескольких подобных торпед вызывается цунами, которое смывает военные или военно-морские базы на побережье противника», — добавил Кнутов.

Характеристики «Посейдона» не раскрывают. Эксперты предполагают, что длина изделия может составлять 16-24 метра, а масса — около 100 тонн. Считается, что «Посейдон» может нести ядерный заряд, который способен нанести неприемлемый ущерб прибрежным территориям потенциального противника.

В июне в публикации американского издания 19FortyFive допустили, что «Посейдон», который способна нести атомная подводная лодка специального назначения «Белгород», превзойдет все подобные вооружения по скорости.