Военнослужащие ВВС Белоруссии прибыли в Россию для участия в учениях

Зенитно-ракетная система перед боевыми стрельбами на полигоне "Ашулук"
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Солдаты ВВС Белоруссии прибыли в Россию на учения на полигоне "Ашулук"

МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Военнослужащие ВВС и войск ПВО армии Белоруссии прибыли в Россию для участия в учении на полигоне "Ашулук", сообщила пресс-служба минобороны республики.

"Военнослужащие военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны прибыли в Российскую Федерацию для участия в оперативно-тактическом учении в составе родов войск ВВС и войск ПВО вооруженных сил Беларуси", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что на учении, которое пройдет на полигоне "Ашулук", военнослужащие повысят уровень слаженности подразделений, выполнят практически боевые пуски ракет, а также отработают новые тактические приемы и способы ведения противовоздушного и воздушного боя.

Как ранее сообщали в минобороны республики, с 6 по 30 августа в Белоруссии в два этапа проводится оперативно-тактическое учение с родами войск ВВС и войск ПВО. На первом этапе соединения и воинские части авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск отработают вопросы обеспечения противовоздушного прикрытия войск и охраняемых объектов в ходе отражения удара средств воздушного нападения противника и совершения маневра зенитных ракетных подразделений. На втором — после передислокации боевых расчетов зенитных ракетных войск и авиационной составляющей на российском полигоне "Ашулук" пройдет активная фаза учения с боевой стрельбой.

В конце прошлой недели начальник штаба управления авиации – первый заместитель начальника авиации ВВС и войск ПВО Белоруссии Андрей Рачков анонсировал, что на этой неделе военные летчики Белоруссии примут участие в оперативно-тактическом учении на российском полигоне "Ашулук". По его словам, на втором этапе оперативно-тактического учения планируется перебазировать на аэродром самолеты Су-30-СМ2. Задача – выполнить практически боевые пуски ракет средней и малой дальности по маловысотным, малоскоростным, малозаметным целям, пояснял он в интервью телекомпании минобороны страны "ВоенТВ".

