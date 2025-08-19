Insta360 выпустила свой первый FPV-дрон

Antigravity A1

Разработчик экшн-камер Insta360 выходит на рынок беспилотников с новым стартапом Antigravity. Их первый продукт — складной FPV-дрон A1, способный снимать панорамное видео в формате 8K.

Дрон комплектуется беспроводным контроллером с эргономичной пистолетной рукояткой и очками Vision для FPV-полетов. Пульт поддерживает плавные движения для кинематографичной съемки, стандартный режим для повседневного использования и режим с повышенной маневренностью для динамичных сцен. Комплектная гарнитура Vision поддерживает фирменную технологию FreeMotion и отслеживает движения головы, позволяя пилоту менять угол обзора простым поворотом. Это создает фантастический эффект присутствия — будто вы сами находитесь внутри дрона.

A1 оснащен двойной камерой с линзами «фишай» (сверху и снизу), аналогичной системе в камерах Insta360 X-серии. Благодаря бесшовному склеиванию изображений сам дрон не виден в кадре, а съемка в 8K позволяет выбирать любой ракурс при монтаже, применять эффекты «Tiny Planet» и динамического перемещения камеры. Новинка весит 249 граммов, что делает ее удобной для транспортировки. В сложенном виде A1 помещается в прилагаемый чехол. Дрон оснащен функцией автовозврата и системой обнаружения несанкционированного вмешательства. Полные технические характеристики Antigravity обещает раскрыть ближе к релизу, но уже известно, что A1 поступит в продажу не позднее января 2026 года. Цена пока также не озвучена. Параллельно компания запускает программу для создателей контента: избранные участники получат ранний доступ к A1, а лучшие идеи по его использованию получат награды из призового фонда в 20 000 долларов.

Александр Козырев