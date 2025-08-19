Войти
Lenta.ru

Стал известен ответ Запада на возможное применение Россией ядерного оружия на Украине

196
0
0
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com.

TNI: Британия не будет отвечать, если Россия нанесет ядерный удар по Украине

Если Россия нанесет ядерный удар по Украине, отвечать Москве Великобритания вряд ли будет. Возможный ответ Запада в случае применения ядерного оружия на Украине стал известен обозревателю американского журнала The National Interest (TNI) Ставросe Атламазоглу.

Автор напоминает, что российские официальные лица неоднократно намекали на возможность использования ядерного оружия (ЯО).

Обозреватель пишет, что недавно британское военное ведомство представило «Стратегический обзор обороны за 2025 год», где излагаются возможные угрозы и вероятная реакция Лондона. «Согласно британской ядерной доктрине, Соединенное Королевство будет рассматривать возможность применения ядерного оружия только в целях самообороны», — говорится в публикации.

Там же указывается, что «цель ядерного оружия Великобритании — сохранение мира, предотвращение принуждения и сдерживание агрессии», причем только действующий премьер-министр страны может санкционировать применение ЯО.

Ранее польский портал Defence24 заметил, что размещение в Белоруссии российской баллистической ракеты «Орешник», способной переносить ядерное оружие, меняет «военное уравнение» в Восточной Европе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Великобритания
Россия
США
Украина
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.08 03:50
  • 1
Киев отреагировал на видео с россиянами на трофейной американской технике с флагами РФ и США
  • 19.08 03:44
  • 1
В Китае спустили на воду третью подлодку для Исламабада
  • 19.08 03:18
  • 1
Новая украинская ракета «Фламинго» оказалась британской разработкой
  • 18.08 20:35
  • 10070
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.08 20:29
  • 101
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 18.08 15:57
  • 1
Медведев перешёл на примирительный тон в отношении Трампа
  • 18.08 14:30
  • 1
Российская армия добивается успехов на земле и в воздухе. Что нужно знать
  • 18.08 12:19
  • 177
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 18.08 11:53
  • 530
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 18.08 06:31
  • 0
О противостоянии авиации и (наземной) ПВО в послевоенный период.
  • 18.08 01:48
  • 0
Ответ на "Стало известно о «выключенных» российскими С-400 ВВС Пакистана"
  • 18.08 01:16
  • 1
«Если Еревану так нужно»: вице-премьер РФ прокомментировал решение Армении по Зангезурскому коридору
  • 17.08 23:26
  • 1
Минобороны Армении опровергло информацию о передаче Украине ракет
  • 17.08 22:37
  • 0
Ответ на "ВМФ разрабатывает новый корабль для решения задач в океанской зоне"
  • 17.08 03:17
  • 0
Ответ на "Николай Патрушев: спуск на воду фрегата "Адмирала Амелько" является примером роста военно-морской мощи РФ"